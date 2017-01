Trump během kampaně tvrdě kritizoval FBI, i tak ponechá funkci ředitele Comeye

Šéf FBI James Comey | foto: ČTK

WASHINGTON Prezident USA Donald Trump požádal ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeye, aby ve své funkci zůstal. Podle úterní zprávy listu The New York Times to Comey sdělil svým nejbližším spolupracovníkům. Po inauguraci se Trump o hlavním vyšetřovacím úřadu USA vyjádřil pochvalně.

Podle amerického listu by rozhodnutí o Comeyově potvrzení ve funkci ušetřilo Trumpovi složitou schvalovací bitvu v Senátě. Demokraté mají vůči Comeyovi výhrady, protože 11 dnů před prezidentskými volbami oznámil další vyšetřování aféry kolem elektronické pošty Hillary Clintonové, která využívala soukromý poštovní server k rozesílání služební pošty. Podle demokratů tím FBI mohla ovlivnit výsledek voleb.

Sám Trump FBI a ministerstvo spravedlnosti opakovaně kritizoval, že proti Clintonové nepodali kvůli zacházení s elektronickou poštou trestní oznámení. FBI případ Clintonové vyšetřovala, ale uzavřela ho s konstatováním, že trestný čin se nestal. Pokud Comey ve vedení FBI zůstane, bude podle amerického listu moci pokračovat ve vyšetřování styků spolupracovníků Trumpa s Ruskem. Aféra, v níž figuruje bývalý šéf Trumpova volebního štábu Paul Manafort, prohloubila podezření, že Moskva se snažila ovlivnit výsledek amerických voleb v Trumpův prospěch. Ředitel FBI je volen na deset let, prezident ho může během funkčního období odvolat. Comeye, který za vlády George Bushe mladšího působil na ministerstvu spravedlnosti, postavil do čela FBI v roce 2013 Barack Obama.