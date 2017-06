Trump zbořil další zvyk. Bílý dům neuspořádal tradiční večeři ke konci ramadánu

Poprvé za více než dvě dekády se muslimský měsíc ramadán obešel bez aktivního zapojení Bílého domu. Tradici, kterou každý rok dodržovaly administrativy Billa Clintona, George Bushe i Baracka Obamy, letos Trumpův Bílý dům ignoroval.

Je to tak již druhá tradice, kterou za svých prvních pět měsíců ve funkci Donald Trump vypustil. Naposledy se v únoru odmítl účastnit galavečeře s novináři.

Podle serveru The Independent se obvykle na tradiční akci k zakončení ramadánu začínali zaměstnanci Bílého domu připravovat minimálně v měsíčním předstihu, za vlády prezidenta Trumpa tomu tak však nebylo. Prezident a první dáma v sobotu večer jen vydali prohlášení, ve kterém uznali důležitost svátku pro muslimskou komunitu v USA.

„Muslimové ve Spojených státech se přidali k těm po celém světě, aby oslavili svatý měsíc ramadán a zaměřili se na projevy víry a charity,“ stojí v prohlášení. „Během tohoto svátku si připomínáme důležitost soucitu, slitování a dobré vůle. Společně se všemi muslimy na celém světě Spojené státy obnovují příslib těmto hodnotám. Íd Mubarak.“

I přes faktické uznání důležitosti svátku nebyl Bílý dům schopný odpovědět deníku Washington Post na otázky týkající se zrušení tradice, na kterou jsou obvykle zváni zástupci muslimské komunity v USA.

Stejně tak ukončilo svou tradici v pořádání večeře i ministerstvo zahraničí pod vedením Rexe Tillerosona. Ten v sobotu popřál „vše nejlepší muslimům slavícím Íd al-Fitr.“

Základ tradice položil v prosinci roku 1805 Thomas Jefferson, když byl prezidentem. Pozval tehdy do Bílého domu tuniského velvyslance Sidiho Solimana a večeře byla podávána přesně za slunovratu.

Tento nápad oživila v roce 1996 Hillary Clintonová, když byla první dámou. O zvyku, který patří k muslimským tradicím, se Clintonová dozvěděla od své dcery a na večeři do Bílého domu pozvala na 150 hostů.

Bush večeři pořádal i po 11. září

V tradici pak následně pokračoval i George Bush a večeři pořádal každý rok během svých dvou čtyřletých mandátů včetně termínu krátce po útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září. Bush tehdy během svého proslovu uvedl, že bojuje proti terorismu, nikoliv proti islámu.

Charlotta Beersová, která sloužila pro Bushovu administrativu, si více než patnáct let poté stále pamatuje na to, jak diplomaticky důležité bylo pro Bílý dům ukázat respekt všem kulturám v USA.

„Ta večeře je a byla extrémně důležitá a její dopad byl vyslyšen vždy po celém světě. Můj osobní názor je, že ta tradice mluví za to, co vystihuje USA - svoboda vyznání. To bylo i tehdy nadčasové,“ uvedl Beersová.

„Američtí muslimové mohli doufat, že by tradiční večeře v Bílém domě mohla uklidnit spory v gestu jednoty a ukončit tím útoky z nenávisti proti muslimské komunitě napříč Spojenými státy, které jsou v současnosti na nejvyšší úrovni od roku 2001,“ napsal Independent.