Trump, jehož Farage ve volbách výrazně podporoval, nastoupí do úřadu v lednu.

„Mnozí lidé by byli rádi, kdyby Nigel Farage reprezentoval Velkou Británii jako velvyslanec ve Spojených státech. Odvedl by skvělou práci!“ napsal Trump na Twitteru.

Many people would like to see @Nigel_Farage represent Great Britain as their Ambassador to the United States. He would do a great job!