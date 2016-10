NEW YORK Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump se stal terčem kritiky poté, co list The Washington Post zveřejnil videozáznam z roku 2005 zachycující jeho obscénní výroky o ženách. Demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová tak podle agentury Reuters získala krátce před druhou debatou s Trumpem silnou munici pro předvolební boj.

Trump na záznamu například vulgárním způsobem popisuje, jak se snažil mít sex s nejmenovanou vdanou ženou. Clintonová záznam označila za „odporný“. „Nemůžeme dovolit, aby se takovýto muž stal prezidentem,“ uvedla na svém twitterovém účtu. Trump, nebo Clintonová? Díky předčasnému hlasování prý bude jasno už v říjnu Trumpovy výroky z videozáznamu odsoudil také například republikánský šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Trump byl již dříve kritizován za sexistické a ponižující výroky na adresu žen, upozorňuje agentura Reuters. Trump výroky na nahrávce označil za „žertování“. „Bill Clinton mi na golfovém hřišti říkal mnohem horší věci,“ prohlásil. Dodal nicméně, že se omlouvá, pokud jeho výroky někoho urazily. V souvislosti s tím také obvinil Clintonovou, že „oběti“ svého muže „zastrašovala, napadala a šikanovala“. Trumpovy výroky z videozáznamu odsoudil mimo jiné i republikánský šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Trump byl již dříve kritizován za sexistické a ponižující výroky na adresu žen, poznamenala agentura Reuters. Clintonová se v noci na pondělí utká s Trumpem ve druhé ze tří předvolebních debat. První debata měla rekordní sledovanost a podle většiny Američanů v ní zvítězila Clintonová.