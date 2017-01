Trumpovy další plány: drastické omezení role USA v OSN a dalších organizacích

Podle připravovaného exekutivního příkazu má být zrušeno financování jakéhokoli úřadu OSN nebo jiné mezinárodní organizace, která naplňuje určité předpoklady. Mezi nimi je například plné členství Palestiny, podpora programů, které financují interrupce, nebo obcházení sankčního režimu vůči Íránu a KLDR.

Trumpův kabinet má kromě toho zahájit proces posuzování a případného zrušení některých druhů mnohostranných smluv, uvádí list.

Trump podle médií podepíše příkaz, který umožní otevřít věznice CIA

Nový americký prezident Donald Trump se chystá podepsat exekutivní příkaz, který by mohl vést k obnovení programu výslechů podezřelých z terorismu v tajných věznicích Ústřední zpravodajské služby (CIA) v zahraničí. S odvoláním na své zdroje z Trumpovy administrativy o tom ve středu informovala agentura Reuters.Agenti CIA by v budoucnu možná mohli opět používat i techniky, které mnozí považují za mučení.



Anuluje tak dekrety Baracka Obamy

Exekutivní příkaz, který se podle Reuters a několika dalších amerických médií včetně The New York Times a The Washington Post chystá Trump podepsat, by anuloval dekrety prezidenta Baracka Obamy, kterými bývalá hlava státu zrušila věznice CIA v zahraničí a zakázala používání sporných výslechových technik. Podpis příkazu by sám o sobě program CIA neobnovil, otevřel by k tomu ale právní cestu, poznamenala agentura AFP.

Techniky při výsleších

Tajné věznice v zahraničí provozovaly Spojené státy za předchozího republikánského prezidenta George W. Bushe během takzvané války proti terorismu po útocích z 11. září 2001. Jednou z technik, která se při výslechu podezřelých z terorismu používala, byl i takzvaný waterboarding, při kterém je u vyslýchaného vyvoláván pocit, že se topí.

V roce 2014 senátní výbor pro kontrolu zpravodajských služeb dospěl k závěru, že technika není účinná při získávání informací a CIA mohla potřebné údaje získat i jinou cestou. Podle agentury Reuters se proti znovuzavedení výslechové techniky staví řada vysoce postavených členů tajných služeb. Trump se nicméně k této metodě hlásil už během předvolební kampaně. Jeho nový ministr obrany James Mattis ale rovněž waterboarding považuje za neúčinný.

Fungovat bude dál i Guantanamo

Exekutivní příkaz, který by měl Trump podepsat v následujících dnech, podle Reuters umožní také další fungování námořní základny Guantánamo na Kubě, kde USA drží podezřelé z terorismu. Bývalý prezident Barack Obama sliboval Guantánamo, kde nyní pobývá už jen 41 vězňů, zavřít.