Trump chce vyřešit problém starý tisíce let. Přeje si mír mezi Palestinou a Izraelem

Donald Trump mluví k voličům po svém vítězství. | foto: Youtube.com

NEW YORK Zvolený prezident Donald Trump by se chtěl stát člověkem, kterému se podaří dosáhnout míru mezi Izraelem a Palestinci. Řekl to v úterý v rozhovoru poskytnutém listu The New York Times. Favoritem na pozici amerického ministra obrany je podle něj generál James Mattis. Budoucího prezidenta ale překvapilo, že není zastáncem waterboardingu.

„Hrozně rád bych byl tím, kdo dosáhl míru mezi Izraelem a Palestinci. To by byl tak skvělý úspěch,“ uvedl Trump. S dosažením tohoto cíle by mu prý mohl pomoci jeho zeť Jared Kushner, který pochází z ortodoxní židovské rodiny. K judaismu kvůli němu přestoupila i jeho žena, Trumpova dcera Ivanka. „Sýrie, musíme ten problém vyřešit,“ uvedl Trump v odpovědi na otázku týkající se situace v blízkovýchodní zemi zmítané několik let válkou. Podrobnosti ke svým plánům zvolený americký prezident nesdělil. Uvedl pouze to, že má na Sýrii „jiný názor než všichni ostatní“. Jako o novém šéfovi Pentagonu Trump „vážně uvažuje“ o generálovi a bývalém veliteli ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku Mattisovi. Během sobotního setkání s ním se ho Trump prý zeptal na názor na waterboarding, výslechovou techniku, která simuluje topení a kterou CIA používala za éry prezidenta George Bushe mladšího. Trumpa prý překvapilo, když mu Mattis řekl, že není zastáncem této metody.