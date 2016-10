Trump mi sáhnul pod sukni, řekla žena médiím. Spustila lavinu dalších obvinění

Jedna z žen, Jessica Leedsová, vystoupila i před kamerou a popisovala, jak jí republikánský kandidát sahal na ňadra a sunul ruku pod její sukni na palubě letadla do New Yorku v roce 1980.

Druhou ženu, Rachel Crooksovou, měl Trump políbit na ústa v roce 2005 před výtahem v magnátově mrakodrapu Trump Tower na Manhattanu, kde pracovala jako recepční realitní firmy.

Trumpův tým odmítl, že by na obviněních bylo alespoň zrnko pravdy. Trumpův právník Marc Kasowitz proto poslal novinám dopis, ve kterém žádal okamžité stažení článku, označil jej za hanlivý a hrozil žalobou, pokud New York Times jeho požadavky nesplní.

„Celý článek je čirou fikcí. Pro New York Times je velmi nebezpečné zveřejnit takovou kompletně lživou, koordinovanou vraždu charakteru pana Trumpa,“ řekl kandidátův mediální poradce Jason Miller.

„Za těmito příběhy si stojíme a myslíme si, že spadají do sféry žurnalismu veřejné služby,“ reagovala mluvčí newyorského listu.



Článek vyšel pouze dva dny poté, co v průzkumu pro Reuters vyjádřil každý pátý podporovatel republikánů, že Trumpovy komentáře o útocích na ženy jej diskvalifikují z boje o prezidentský post.

Netrvalo dlouho a na článek v New York Times začaly reagovat další ženy s podobnými svědectvími. Reportérka magazínu People Natasha Stoynoffová prohlásila, že ji Trump v roce 2005 ve svém resortu Mar-A-Lago na Floridě před dohodnutým interview přitlačil ke zdi a snažil se ji políbit.

„Otočila jsem se a on mě zničehonic tlačil ke zdi a snažil se mi do úst dostat svým jazykem,“ uvedla Stoynoffová.



Trumpovi lidé přímo nereagovali, jeho mluvčí Hope Hicksová však označila příběh za politicky motivovanou fikci. Ve stejnou chvíli zveřejnil floridský Palm Beach Post svědectví Mindy McGillivrayové, že ji před 13 lety Trump chytl za pozadí, když v jeho floridském resortu pracovala jako asistentka fotografa.

„Ani tento příběh v sobě nemá ani kousek pravdy,“ komentovala Hicksová pro floridské noviny.

Americká veřejnost je na témata sexuálního obtěžování velmi citlivá. Za připomenutí stojí skandál černého komika Billa Cosbyho, jehož před rokem z různých forem sexuálního násilí obvinilo 35 žen.

