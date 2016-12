„Trump byl obchodníkem a byl podnikatelem. Dnes už je to státní činitel, dnes už je hlavou Spojených států amerických, jedné z vedoucích zemí světa, jedné z předních světových ekonomik, vedoucí vojenské mocnosti,“ řekl Putin v rozhovoru zveřejněném na webu www.nt.ru.



„A jelikož dokázal dosáhnout úspěchu v byznysu, vypovídá to o tom, že je to chytrý člověk. A to znamená, že si plně a dostatečně rychle uvědomí jinou úroveň odpovědnosti. Vycházíme z toho, že bude (Trump) jednat právě z těchto pozic,“ prohlásil ruský prezident.

Minulý měsíc Kreml uvedl, že se oba státníci v prvním telefonátu po Trumpově zvolení shodli na nezbytnosti „normalizovat“ americko-ruské vztahy, silně narušené napětím kolem Sýrie a Ukrajiny.

V pasáži věnované vztahům Ruska se Západem Putin dnes řekl, že snahy o vytvoření jednopolárního světa ztroskotaly. „Situace se mění. My, tím myslím Rusko, jsme se ale vždycky drželi postoje, že při obraně vlastních národních zájmů musíme s respektem přistupovat i k zájmům jiných. Právě tak chceme budovat naše vztahy se všemi ostatními kolegy.“