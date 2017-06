‚Amerika na prvním místě?‘ Trump je jako Hitler, srovnává KLDR

Severokorejská oficiální tisková agentura KCNA ve svém úvodníku označila Trumpovo krédo „America First“, tedy „Amerika na prvním místě“, za formu „nacismu 21. století“. „Princip ‚Amerika na prvním místě‘ si klade za cíl ovládnout svět vojenskými prostředky, podobně jako si dobytí celého světa představoval Hitler,“ napsala agentura KCNA.



Trump „jde ve stopách Hitlerovy diktátorské politiky“, svět hodlá rozdělit do dvou kategorií, „přítel a nepřítel“, a chce tak ospravedlnit vymýcení těch, co spadají do té druhé kategorie, napsala KCNA.

Severní Korea využívá při kritice svých nepřátel velmi často květnatý jazyk, ale po přirovnání s německým diktátorem sahá zřídka.

Minulý týden KLDR označila Trumpa za „psychopata“. Oficiální deník severokorejského režimu Rodong Sinmun se tak o americkém prezidentovi podle agentury AFP vyjádřil v době, kdy roste napětí mezi USA a KLDR v souvislosti s případem amerického studenta Otto Warmbiera. Ten byl po věznění v Severní Koreji převezen minulý týden v kómatu do Spojených států, kde krátce na to zemřel.

Předchůdce dvojice Mun-Trump, tedy sesazenou prezidentku Pak Kun-hje a její tehdejší americký protějšek Baracka Obamu, zase oficiální agentura KCNA označila za „prostitutku“ a „pasáka“.

Trumpova administrativa pracuje na zostření mezinárodních sankcí, jejichž pomocí chce KLDR donutit, aby od jaderného a raketového programů upustila. V předešlých dnech Mun i Trump konstatovali, že Čína - největší severokorejský obchodní partner - nevyvíjí na KLDR takový tlak, jaký očekávali. Peking se proti výtkám oficiálně ohradil.

Hrozba ze strany Severní Koreje, jež nepokrytě vyvíjí mezikontinentální balistické střely, by měla být ústředním tématem jednání Muna a Trumpa tento týden ve Washingtonu.