Proč tito lidé nešli volit? Trump kritizoval demonstrace za práva žen

Pak ale nasadil smířlivější tón a uznal, že svoboda pořádat poklidné demonstrace je známkou demokracie.



„Sledoval jsem včera demonstrace, ale mám pocit, že jsme už volby měli, proč tito lidé nešli volit?“ divil se v první reakci nový prezident. „Celebrity věci způsobily velké škody,“ dodal s odkazem na účast známých osobností ze showbyznysu.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.