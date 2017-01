Trump: Lživé kompromitující materiály mohl vypustit někdo z tajných služeb

Během první tiskové konference v roli nastupujícího prezidenta Donald Trump... | foto: ČTK

WASHINGTON/PRAHA „Myslím, že to byli Rusové,“ řekl Donald Trump o hackerských útocích na první tiskové konferenci od zvolení prezidentem v New Yorku. K úterním informacím o potenciálně kompromitujících materiálech nastupující prezident řekl, že je četl až mimo brífink se zpravodajskými službami. Kdyby na něj ale Rusové něco měli, vypustili by to také, prohlásil.

Dodal také, že Spojené státy nebyly nabourány pouze ruskými hackery, ale i jiného státu, pravděpodobně Čínou. Cílili prý i na e-mailové schránky republikánských politiků. Rozdíl podle něj byl ale v tím, že demokraté nedostatečně chránili své servery před kybernetickými útoky. OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co tvrdí tajná zpráva o Trumpovi a proč ji experti kritizují „Prvotně to nikdo neměl napsat, nikdo to neměl mít a nikdo to neměl vypustit,“ vyjádřil se následně nastupující prezident k neověřeným dokumentům, které zveřejnil server BuzzFeed. Podle něj lživou zprávu možná vypustil někdo ze zpravodajských služeb. Znovu zopakoval, že publikované informace jsou smyšlené a dala je dohromady skupina jeho „nemocných odpůrců“. Nic takového se podle něj nemělo dostat do novin. „Je to absolutně odporné,“ konstatoval.

Trump reagoval na zprávy amerických médií, podle nichž na něj ruská rozvědka shromáždila kompromitující materiál osobní i finanční povahy. Podle nepotvrzených informací tajných služeb USA, na které se média odvolávají, chtěla Moskva Trumpa v budoucnu vydírat. Kreml toto obvinění rozhořčeně popřel. Přízeň Putina je bonus Budoucí prezident USA se vyjádřil i k přízni ruského prezidenta Vladimira Putina. Nepovažuje ji za chybu, ale spíš za bonus. Doufá, že se s šéfem Kremlu dohodne, zatím to ale neví. Trump už během volební kampaně neskrýval zájem na zlepšení vztahů s Moskvou, které se na sklonku éry jeho předchůdce Baracka Obamy ocitly na mrazivé úrovni. Prezidentovy proruské sympatie, stejně jako kritické poznámky na adresu NATO, vyvolaly údiv a obavy v metropolích spojenců a optimistická očekávání v Moskvě. Sledujte kompletní tiskovou konferenci zde: Vůči Rusku Trump nemá žádné závazky, uvedl na středeční tiskové konferenci. S Ruskou federací ho nespojují žádné smlouvy ani žádné půjčky. V jednání s ruskýmn prezidentem bude prý Trump úspěšnější, než by byla jeho volební soupeřka Hillary Clintonová. Po zveřejnění informací tajných služeb o ruských hackerských útocích a po spekulacích o možném Trumpově vydírání bude nyní podle serveru Politico politika Bílého domu vůči Rusku pod drobnohledem. Kritika i ocenění médií Před tiskovou konferencí postup amerických médií tvrdě odsoudil Trumpův mluvčí Sean Spicer. Označil je za „ostudné a odporné“ a za smutný příklad získávání mediálních bodů. Sám Trump ale zároveň ocenil přístup některých amerických listů s tím, že i přes minulé neshody se k současné kauze postavily střízlivě a profesionálně. Jeho mluvčí Spicer vypíchl deník New York Times, který spekulace označil za naprosto neopodstatněné. Prezident se minulý týden seznámil s informací hlavních amerických špionážních agentur o ruském chování a jeho kybernetických útocích. Zda a jak na tyto informace hodlá reagovat, ale zatím veřejnosti nesdělil. Úřadu hlavy státu se Trump ujme příští pátek.