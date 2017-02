Trump má předložit volební komisi důkazy o volebních podvodech

Podle Trumpa ho volební podvody připravily o vítězství v národním hlasování, v němž zvítězila téměř o tři miliony hlasů jeho soupeřka Hillary Clintonová. Trump však volby vyhrál co do počtu volitelů.



Ellen Weintraubová z volební komise řekla, že schéma, o němž hovořil prezident, by v New Hampshireu znamenalo tisíce případů podvodů. Clintonová v New Hampshireu vyhrála o 3000 hlasů a získala tak za tento stát čtyři volitele.

Weintraubová Trumpa požádala, aby se o důkazy podělil s veřejností a patřičnými úřady, aby jeho obvinění mohla být „rychle a náležitě prověřena“. Podle prezidenta v New Hampshireu volily „tisíce“ voličů ze sousedního Massachusetts.

Trump je podle senátora pokrytec

Vermontský senátor Bernie Sanders, který byl kromě Clintonové dalším demokratickým uchazečem o prezidentské křeslo, v pátek prohlásil, že Trump podléhá halucinacím. Řekl, že nikdy na nikoho neútočil kvůli rozdílnosti názorů, ale Trump je podle něj „naprostý pokrytec, který všechny táhne do nové éry“. „Používám o Trumpovi termín ́podléhající halucinacím ́, když říká že ve volbách bylo tři až pět milionů podvádějících voličů. To je halucinace. Nikdo na světě tomu nevěří, není pro to jediný důkaz. On to ale prohlašuje. Proto si myslím, že slovo halucinace je správné,“ řekl Sanders.

S poukazem na Trumpovy výroky o soudcích a médiích řekl, že Trump nerozumí ústavě, ačkoli přísahal, že ji bude dodržovat. „Máme zjevně prezidenta, který nechápe, co je to ústava a co je to demokracie. A myslím, že panuje strach, že se USA za Trumpovy vlády přesunou k autoritářskému způsobu vládnutí,“ prohlásil Sanders.

Při srovnání Trumpa s republikánským prezidentem Georgem Bushem řekl, že v případě Trumpa je náležité hovořit o „patologickém lháři“. „S Georgem Bushem jsem trvale nesouhlasil, ale nikdy jsem ho nenazval patologickým lhářem, protože jím nebyl. Byl prostě konzervativním prezidentem. Ale tento člověk lže neustále,“ řekl Sanders o Trumpovi.