Trump musí získat většinu ‚swing states‘, Clintonová si může dovolit některé ztratit

Ta bude čekat na okamžik, kdy se některý z takzvaných „swing states“ přikloní na její stranu. Může si přitom dovolit mnohé prohrát. Donald Trump je v daleko svízelnější situaci – musí zvítězit v každém z těchto států, aby si vůbec udržel šanci na úspěch, a poté doufat, že uzme Clintonové jeden, dva demokratické státy.

Zde je pět míst, kde se o budoucím prezidentovi USA rozhodne.

Florida – Slunečný stát opět dostál své pověsti, oba kandidáti tu svádějí ostrý boj. Pokud tu ale Clintonová vydře vítězství, bude to znamenat pro Trumpa rychlý konec. Spíše to však vypadá na zdlouhavé sčítání hlasů, které se může protáhnout hluboko do noci. Demokratka doufá, že jí stát pomohou vyhrát Hispánci, kteří v předběžném hlasování trhali rekordy ve většině států. Zajímavé bude sledovat, jak budou volit američtí Kubánci, tradiční voliči Republikánské strany. Podle jednoho z průzkumů Clintonová zatím získala 28 procent hlasů republikánů na Floridě. Má se za to, že za tímto šokujícím číslem jsou právě Kubánci.

Severní Karolína – Další stát, který při případném vítězství Clintonové bude pro Trumpa znamenat konec nadějí. Tento stát jako jeden z mála poskytuje poměrně dost informací o voličích, kteří svůj hlas již odevzdali. Koho tito Američané volili, bude odhaleno až zítra, demografická data (rasový původ, věk, vzdělání, pohlaví)jsou ale již k dispozici.

Tyto údaje vedou list The New York Times k následujícímu odhadu: Clintonová vyhraje Severní Karolínu o šest procent. Zhruba z 4,6 milionu voličů tohoto státu (opět jen odhad) již odvolilo téměř 2,9 milionu lidí. A demokratka si podle listu vybudovala náskok téměř deset procent. O zbývající voliče by se oba kandidáti měli podělit. V den voleb se nicméně k urnám vydává daleko větší počet republikánů a Clintonovou může srazit nižší účast Afroameričanů v porovnání s lety 2008 a 2012, kdy kandidoval Barack Obama.

Dojde na zázrak?

Michigan a Pensylvánie – Pokud Donald Trump uhájí Floridu a Severní Karolínu a rovněž Clintonovou porazí v Ohiu a Iowě (v obou těchto státech podle průzkumů vedl), upře svou pozornost na industriální pás, kde musí vyhrát jeden z tradičně demokratických států. Zde bude zajímavé sledovat, jak odvolí pensylvánská Filadelfie a její periferie, kde se nachází polovina obyvatel státu. V těchto oblastech žijí vzdělaní, politicky umírnění běloši, mezi nimi řada žen, u kterých Clintonová boduje.

A pak je tu Michigan, který zažil v posledních letech dramatický propad tovární výroby a kde rezonuje Trumpův ekonomický populismus. Ostře sledované bude především předměstí Detroitu, okres Macomb, kde žijí tzv. Reaganovi demokraté – Američané dělnického původu, kteří v 80. letech šokovali demokratickou stranu, když ve většině podpořili republikána Ronalda Reagana. Trump u nich má určité sympatie.

Nevada – Další ze „swing states“, kde musí Trump uhájit vítězství. Zdá se ale, že je Nevada v rukou Clintonové, a to díky masivní volební účasti španělsky mluvících Američanů. V této demografické skupině si Clintonová udržuje celonárodně až 40procentní náskok nad svým rivalem. Především okres Clark, kam patří Las Vegas a kde podobně jako v případě Filadelfie žije až polovina obyvatel státu, rozhodne o vítězi. Podle předběžného hlasování je tu v čele Clintonová, a to s poměrně velkým náskokem.

Zdá se tedy, že demokratka již drží láhev šampaňského a chce odpálit korek. Přesto ji Trump může porazit. Dojde na zázrak?