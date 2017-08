Trump může zásahy do obchodu otrávit vztahy mezi Čínou a USA, píše čínský tisk

PEKING Příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa přezkoumat údajně neférové čínské obchodní praktiky by mohl „otrávit“ vztahy mezi oběma zeměmi. Píše o tom ve svém pondělním vydání oficiální čínský deník The China Daily. Tento krok by mohl vyústit ve zvyšování cel na čínské výrobky a to v době, kdy americký prezident Čínu požádal o pomoc ve věci omezování severokorejského jaderného programu, napsala agentura Reuters.

Podle pondělního vyjádření čínského ministerstva zahraničí spolu diplomatický tlak na Severní Koreu a případné obchodní vyšetřování „naprosto nesouvisejí.“ Americké straně se nelíbí, že americké firmy působící v Číně jsou nucené vzdát se svého duševního vlastnictví.

Rozhodnutí, zda Trump příkaz k přezkoumání svému vrchnímu obchodnímu poradci udělí, má podle sobotního vyjádření Bílého domu padnout v pondělí. Prezident USA se vyjádřil, že by byl ochoten k ústupkům, pokud by Peking postupoval vůči Pchjongjangu rozhodněji. To považuje China Daily za nepoctivé.



Zásadní podle listu je, aby Trump neučinil ukvapené rozhodnutí, kterého by později litoval. „Namísto prosazení zájmů Spojených států zhorší politizování obchodu hospodářské problémy země (KLDR) a otráví celkový vztah mezi Čínou a USA,“ poznamenává anglickojazyčný list.

Podle deníku by Trumpova snaha obvinit Peking ze spojenectví se severokorejským jaderným dobrodružstvím mohla rozdělit mezinárodní koalici. Jenom ta přitom může tuto záležitost vyřešit mírovým způsobem. „Snad Trump nalezne jinou cestu. Vše bude ještě obtížnější, kdyby se Peking a Washington postavily proti sobě,“ uzavírá China Daily.