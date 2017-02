Žádná zmínka o Flynnovi? Trump prý dává slovo jen spřízněným médiím

Na žádné z těchto akcí nepadlo jediné slovo o osudu Trumpova poradce pro otázky národní bezpečnosti Michaela Flynna, což byla a dosud v USA je politická kauza číslo jedna. Aféra, v níž je nyní již bývalý prezidentský poradce obviňován z problematických kontaktů s ruskými diplomaty, v pondělí vyvrcholila Flynnovou rezignací.

Trump, který páteční i pondělní tiskovku osobně řídil, dal v obou případech slovo novinářům ze spřízněných konzervativních médií, stěžují s podle AP novináři. V pondělí to byla odbočka televize ABC a server The Daily Caller, který založil moderátor televize Fox News. V pátek pak směli položit otázku novináři deníku New York Post a televize Fox News. Obě média vlastní Trumpovi blízký mediální magnát Rupert Murdoch.

Podle serveru Politico dostal prezident neškodné dotazy, které se ostře sledované kauzy Michaela Flynna netýkaly. Dotazy, které se po ukončení obou akcí ozývaly z novinářského davu, Trump ignoroval.

„Pečlivým výběrem novinářů se Trumpovi podařilo projít tiskovou konferencí bez zmínky o Flynnovi“ napsal dnes na twitteru zpravodaj listu The New York Times Peter Baker. „Žádná zmínka o Flynnovi, i když je na první stránce každých novin? Copak otázky nařizoval Washington?“ ptá se jeho novinářská kolegyně Jennifer Griffinová.

Všechna média, jimž dal Trump na tiskových konferencích slovo, jakoukoli předběžnou dohodu s Bílým domem popřela. Jejich zpravodajové prý pokládali otázky, které zajímají jejich čtenáře.