Trump nás kopíruje. Američané mají dost starých pořádků, hodnotí volby Babiš

Vítězství Trumpa podle Babiše ukázalo, že se nelze spoléhat na předvolební data a analýzy. „Průzkumy veřejného mínění se opět mýlily, proto je v Čechách beru s velkou rezervou. Trump dal na kampaň o půl miliardy dolarů méně než Hillary Clintonová. Mocný americký showbusiness proti němu vystupoval a masivně Hillary podporoval,“ řekl.



Doufá, že Trump nyní zmírní svou rétoriku a bude smířlivější. „Trumpova rétorika byla mnohdy přehnaná a trochu šílená. Doufám, že jedna věc jsou mítinky a druhá věc je být prezidentem v Bílém domě.“

Podle vicepremiéra voliči uslyšeli na několik jeho výrazných bodů z jeho programu s cílem zásadní změny ve Washingtonu. „Američané evidentně ocenili Trumpovy plány na zeď s Mexikem, na tvrdší migrační politiku a na snížení daní. Asi je oslovil svým pragmatismem a jasnou řečí,“ uvedl.



Odborníci pak v šetřeních dle něho podcenili naštvání lidí na zákulisní klientelismus. „Sociologové a politologové dost podcenili Američany, kteří mají už dost zavedeného systému klientelismu, ze kterého žije úzká skupina politiků a lobbistů. Že už mají dost korupce a starých pořádků. Američané si řekli volbou Trumpa o změnu. Jsem přesvědčen, že naše vztahy se Spojenými státy zůstanou neměnné,“ míní šéf ANO.

Trump by pak dle Babiše mohl pomoct Evropské unii v řešení migrační krize. „Pevně doufám, že Trump bude respektovat spojenectví v NATO. Evropské unii pomůže vyřešit problém migrace ukončením konfliktu na Blízkém východě, což jeho předchůdce Barack Obama nezvládnul. Jde o to, aby se do svých domovů mohly vrátit miliony lidí, které prchají do Evropy a žijí v utečeneckých táborech.“

Vicepremiér je zároveň přesvědčený, že Trumpovo zvolení bude výhodné pro Českou republiku z hlediska rodinných vazeb nového prezidenta největší světové velmoci. „My máme výhodu, že Trump na rozdíl od většiny Američanů dobře ví, kde leží Česká republika. Měl českou ženu a jeho dcera je z půlky Češka. Je to pragmatik a byznysmen. Uvidíme, jak se bude chovat jako americký prezident. Už podle prvního povolebního projevu je to zatím jiný Trump, než jaký byl, když oslovoval voliče,“ řekl Babiš.