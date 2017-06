Trump nepochopil vědeckou studii o dopadu pařížské dohody, tvrdí její autoři

Trump ve čtvrtečním projevu na zahradě Bílého domu oznámil, že USA odstoupí od pařížské dohody mimo jiné proto, že dokument nezajistí, aby světové teploty klesly dostatečně rychle, a měly tak zásadní vliv na ochranu životního prostředí.



„I kdyby pařížská dohoda byla zavedena v celém svém rozsahu a státy, které ji podepsaly, by plnily své závazky, tak by světová teplota byla do roku 2100 snížena o pouhé dvě desetiny stupně Celsia,“ řekl Trump s tím, že je to velmi málo.

Krátce nato Trump uvedl, že jeho tvrzení se opírá o studii publikovanou Massachusettským technologickým institutem v dubnu 2016 nazvanou „Jak velký rozdíl by udělala pařížská dohoda?“.

Výsledky této studie přitom byly, že by se růst světové teploty do roku 2100 zpomalil o 0,6 až 1,1 stupně Celsia.

„Rozhodně nejsme zastánci odstoupení od pařížské dohody,“ řekl jeden z autorů studie Erwan Monier. „Pokud nic neuděláme, mohly by se teploty zvýšit až o pět stupňů nebo více, což by bylo katastrofické,“ dodal s tím, že prezidentská kancelář se s autory studie nespojila a nedala jim šanci svou práci vysvětlit.

Pařížskou dohodu o klimatu v roce 2015 podepsalo 195 zemí. Jejím cílem je omezení emisí skleníkových plynů, aby se zvyšování světové teploty udrželo výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Současná situace je podle Reuters příkladem několik let trvajícího boje mezi vědci a politiky o dopadu spalování fosilních paliv na globální klima a rovněž ukázkou sporů ohledně toho, jaké politické kroky jsou potřebné k ochraně životního prostředí.

Z Trumpova blízkého okolí se proti němu postavil například ministr zahraničí Rex Tillerson či prezidentova dcera Ivanka.



Na odstoupení od dohody reagoval také miliardář Elon Musk. Na svém Twitteru potvrdil, že opouští prezidentův poradenský tým. Odchod od klimatické dohody není podle něj dobrý ani pro Ameriku ani pro svět.



Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1. června 2017

Odstoupením od pařížské klimatické dohody z roku 2015 americký prezident Donald Trump a jeho vláda zahazují budoucnost, reagoval v prohlášení jeho předchůdce v Bílém domě Barack Obama. Bývalý prezident zároveň podle agentury Reuters vyjádřil přesvědčení, že se státy USA, města a firmy vzepřou tomuto kroku a vyvinou ještě více úsilí k ochraně planety.



EU lituje jednostranného rozhodnutí Trumpa

Vlády Francie, Německa a Itálie zároveň vydaly společné prohlášení, ve kterém vyjádřily politování nad Trumpovým rozhodnutím. V dokumentu je rovněž zmíněno přesvědčení, že o dohodě již nelze vyjednávat. Podle velkých evropských zemí dokument z roku 2015 nabízí zásadní možnosti pro ekonomickou prosperitu a růst.



Evropská unie hluboce lituje jednostranného rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od pařížské klimatické dohody. V reakci na Trumpovo čtvrteční oznámení to uvedl eurokomisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete. Svět podle něj může v boji s klimatickými změnami i nadále počítat s evropským vedením.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker podle agentury AFP označil Trumpovo rozhodnutí za vážnou chybu. Předseda europarlamentu Antonio Tajani podotkl, že dohoda dál platí a bude se v ní pokračovat, ať už s Američany nebo bez nich.

„Dnes je smutný den pro planetu,“ uvedl slovenský prezident Andrej Kiska. Boj s klimatickými změnami není podle něho věcí politického přesvědčení, ale základní odpovědnosti.