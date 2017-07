Trump nominoval nového velvyslance pro Česko, podnikatele Stephena Kinga

O jménu nového velvyslance v ČR se začalo spekulovat v médiích loni v listopadu poté, co byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Výměny politicky jmenovaných velvyslanců jsou po změně administrativy v USA podle politologů obvyklé.



Předchozím velvyslancem v Česku byl od září 2014 Andrew Schapiro, jehož jmenoval bývalý americký prezident Barack Obama. Schapiro už v úterý nominaci Kinga komentoval na twitteru: „Gratulace a vše nejlepší Stephenovi Kingovi, nominovanému na velvyslance USA v ČR. Není lepší zaměstnání než reprezentovat USA v Praze.“

Congrats & best wishes to Stephen King, nominated as new US amb to CZ. No better job than representing US in Prague https://t.co/8JOewmYnq8