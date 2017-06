Trump odložil přesun amerického velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma

Prezident Donald Trump ve čtvrtek odložil přesun amerického velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. S odvoláním na americké úřady o tom informovaly agentury Reuters a AP. Trump, který sliboval přesunutí ambasády během své loňské předvolební kampaně, podepsal doložku k zákonu, která odsouvá stěhování nejméně o dalšího půl roku. Podle Bílého domu tak chtěl prezident zvýšit šance na dosažení míru mezi Izraelci a Palestinci.



Kongres USA schválil přesun ambasády v Izraeli do „hlavního města“ Jeruzaléma již v říjnu 1995. Zastupitelský úřad se měl přestěhovat do 31. května 1999. Od té doby ale všichni američtí prezidenti - Bill Clinton, George Bush mladší i Barack Obama - každých šest měsíců podepisují odklad platnosti zákona. Ve čtvrtek tak v poslední možný den učinil poprvé i Trump. Lhůta pro podpis by vypršela o čtvrteční půlnoci washingtonského času (v pátek 6:00 SELČ).

Velvyslanectví se má nadále do Jeruzaléma přesunout

Prezident má nadále v úmyslu velvyslanectví do Jeruzaléma přesunout, nyní se ale rozhodl, že ho ponechá v Tel Avivu, aby co nejvíce zvýšil šanci na dosažení mírové dohody mezi Palestinci a Izraelci, vysvětlil Trumpův čtvrteční krok Bílý dům.

Trumpův předvolební slib, že velvyslanectví konečně přesune, vyvolal loni značné pobouření hlavně mezi představiteli Palestiny a některých arabských zemí. Postavení Jeruzaléma je totiž jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu. Přesun úřadu podporuje mimo jiné i nový americký velvyslanec v Izraeli David Friedman.

Izrael obsadil východní Jeruzalém v roce 1967 během takzvané šestidenní války, celý Jeruzalém pak prohlásil za svou nedělitelnou metropoli. Mezinárodní společenství tento krok nikdy neuznalo. Palestinci východní část města považují za budoucí hlavní město svého státu. Naprostá většina zemí včetně České republiky má právě kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma ambasádu v Tel Avivu. Některé z nich mají ale v Jeruzalémě své konzuláty.