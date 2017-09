Trump opět vyvolal rozpaky. Tweetoval o frontách na benzín v KLDR, žádné ale nejsou

WASHINGTON/PCHJONGJANG Americký prezident Donald Trump vyvolal rozpaky nedělním tvrzením, že v Severní Koreji se tvoří dlouhé fronty u čerpacích stanic. Trumpova slova odkazující k přijetí zpřísněných sankcí včetně omezení dovozu ropy do KLDR se zjevně nezakládají na pravdě, napsal deník The Washington Post. Alespoň obyvatelé severokorejské metropole žádný zvýšený zájem o benzín či naftu nezaznamenali, dodal list.

Trump publikoval v sobotu další ze svých tweetů útočících na severokorejského diktátora Kim Čong-una, v němž mu v souvislosti s množícími se raketovými zkouškami přiřkl přezdívku Rakeťák.



„Včera (v sobotu) večer jsem mluvil s jihokorejským prezidentem Munem. Zeptal jsem se ho, jak se má Rakeťák. V Severní Koreji se tvoří dlouhé fronty na benzín. To je zlé!“ napsal Trump.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!