Trump po pár dnech odvolává šéfa komunikace Scaramucciho

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump se rozhodl odvolat šéfa komunikace Bílého domu Anthonyho Scaramucciho, který byl přitom do funkce jmenován teprve před deseti dny. Informaci deníku The New York Times v pondělí potvrdil Bílý dům s tím, že sám Scaramucci dospěl k názoru, že by měl odejít.

Listy The New York Times a Politico napsaly, že Trump bývalého finančníka propustil na nátlak nového personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho, kterého v pondělí prezident oficiálně uvedl do funkce.

„Pan Scaramucci cítil, že je nejlepší nechat personálnímu šéfovi Johnu Kellymu volný prostor a umožnit mu vybudovat svůj vlastní tým,“ uvedl v pondělí Bílý dům v prohlášení.

Scaramucci se minulý týden dopustil ostrých verbálních výpadů proti svým kolegům, včetně předchozího personálního šéfa Bílého domu Reinceho Priebuse a hlavního Trumpova stratéga Steva Bannona.

Scaramucciho, který je bývalým finančníkem z Wall Street, jmenoval prezident do svého týmu předminulý týden. Krátce nato nový šéf komunikace překvapivě obvinil Priebuse z úniků informací a vyzval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby se jeho jednáním zabýval.

Nejnovější změna je jen další z mnoha, které se v poslední době udály na klíčových postech v okolí prezidenta a v jeho administrativě. Pozorovatelé poměry v Bílém domě označují za chaos, což Trump při uvedení Kellyho do funkce odmítl a řekl, že vše běží „velmi dobře“.

Podle NYT není jasné, zda Scaramucci zůstane zaměstnán v Bílém domě na jiné pozici, nebo zda odejde úplně.