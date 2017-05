Udělím Lavrovovi důtku, žertoval Putin. Trump prý žádné tajnosti neprozradil

„Sledujeme, že ve Spojených státech se rozvíjí politická schizofrenie. Ničím jiným si nedokážu vysvětlit obviňování nynějšího prezidenta, že prozradil Lavrovovi nějaká tajemství,“ řekl Putin. „Už jsem s ním (Lavrovem) dnes mluvil. Budu mu muset udělit důtku, napomenutí za to, že se o ta tajemství nepodělil. Ani se mnou, ani s ruskými tajnými službami, což je od něj velice ošklivé,“ zažertoval ve středu podle agentury Interfax ruský prezident.



Americké politiky využívající na domácí scéně protiruských hesel považuje šéf Kremlu buď za hloupé, anebo nebezpečné. „Víte, co mne udivuje? Destabilizují vnitropolitickou situaci v USA pod protiruskými hesly. Buď nechápou, že škodí vlastní zemi, a pak jsou prostě hloupí, anebo vše chápou, a pak jsou to nebezpeční, nevybíraví lidé,“ zdůraznil Putin podle agentury TASS. „Každopádně je to věc Spojených států a my se do toho plést nechystáme a nebudeme,“ dodal.

Putin se podle TASS zdržel hodnocení Trumpova působení v Bílém domě, amemrického prezidenta podle něj mají hodnotit jen američtí voliči. Nicméně podle agentury AP Putin také řekl, že bude počítat s Trumpem jako prezidentem „jedině když mu dovolí pracovat naplno“.

Putin předstoupil před novináře po schůzce s italským premiérem v černomořském letovisku Soči.

Trump minulý týden na schůzce s Lavrovem vyzradil podle deníku The Washington Post tajné informace související s teroristickým hnutím Islámský stát (IS), přestože USA tato zjištění kvůli ochraně zdroje považovaly za mimořádně citlivé. Trump nařčení odmítá a tvrdí, že Rusku chtěl v rámci boje proti teroristům jisté informace poskytnout, což je v jeho pravomocích. Kongres žádá, aby mu Bílý dům poskytl stenografický záznam Trumpova rozhovoru s Lavrovem.