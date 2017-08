Trump pohrozil Pchjongjangu ohnivou odvetou, pokud nepřestane vyhrožovat USA

WASHINGTON Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl. Na tiskové konferenci v Bedminsteru ve státě New Jersey to v úterý prohlásil prezident USA Donald Trump. Varování do Pchjongjangu adresoval v době, kdy média publikují informace o výrazném pokroku severokorejského režimu při vývoji jaderné a raketové technologie.

KLDR provedla v poslední době několik raketových testů, při nichž vyzkoušela nově vyvinuté mezikontinentální balistické rakety, schopné údajně zasáhnout kontinentální Ameriku. Testování doprovázela ostrá kritika Spojených států a výhrůžky jaderným konfliktem.



List The Washington Post v úterý navíc informoval o tom, že Severní Korea už vyvinula miniaturizovanou jadernou hlavici, kterou může být vyzbrojena balistická raketa. K takovému závěru prý dospěli analytici americké armádní rozvědky DIA. Je-li informace pravdivá, překročila by podle listu KLDR kritickou hranici, za níž se stává jadernou mocností.