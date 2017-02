Trump popřel spojení s Ruskem. Chystá nový dekret k ochraně Američanů

Donald Trump během tiskové konference | foto: ČTK

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na tiskové konferenci důrazně popřel, že by jeho volební poradci byli v kontaktu s Rusy či že by on sám byl v nějakém spojení s Ruskem. Rovněž odmítl spekulace, že by svého nyní již bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynna požádal, aby ještě před Trumpovou prezidentskou inaugurací jednal s ruským velvyslanectvím o amerických sankcích proti Rusku.

Právě kvůli nejasným kontaktům s ruským zastupitelským úřadem během kampaně před americkými prezidentskými volbami a během přebírání moci Trumpem odstoupil Flynn z funkce.

Trump ve čtvrtek k Flynnovu odchodu řekl, že svého poradce o rezignaci požádal, protože se mu nelíbil způsob, jak o telefonátech s ruskou ambasádou informoval viceprezidenta Mika Pence. „Problém je, že viceprezidenta řádně neinformoval a pak říkal, že si nepamatuje,“ dodal Trump. Flynn nejdříve tvrdil, že s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o sankcích nehovořil, a to samé řekl i Penceovi. Později však uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje. Trump ohlásil nový dekret k ochraně americké veřejnosti Na tiskové konferenci také ohlásil, že vydá nový dekret k ochraně americké veřejnosti. Bez dalších podrobností uvedl, že exekutivní nařízení podepíše příští týden. Trump již dříve s odkazem na bezpečnost země dekretem zakázal vstup do USA obyvatelům sedmi převážně muslimských států, toto nařízení ale předběžně zmrazil federální soud.

„Vydáme nový a velice komplexní dekret, který ochrání naše obyvatele,“ řekl Trump. Trumpovo původní sporné migrační nařízení obratem napadl stát Washington u federálního soudu, který předběžně účinnost dekretu pozastavil. Ministerstvo spravedlnosti USA se proti verdiktu odvolalo, ale odvolací soud odmítl blokaci zrušit. Nyní ještě odvolací soud může své původní rozhodnutí zvážit. Očekává se, že spor nakonec skončí u nejvyššího soudu.