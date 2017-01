Trump přiletěl do Washingtonu, novináře s sebou nevzal. Obama vyklízí Bílý dům

Jako poslední kandidát na vedení vládního rezortu byl ve čvtrtek jmenován bývalý guvernér státu Georgia Sonny Perdue, který se má stát ministrem zemědělství. V senátních výborech mezitím pokračuje proces slyšení ostatních kandidátů, hlasování o prvních dvou má plénum Senátu na pořadu v pátek. Rozhodovat se bude o navrhovaném šéfovi Pentagonu Jamesi Mattisovi a o Johnu Kellym, který má vést ministerstvo pro vnitřní bezpečnost.

Trump bude v hlavním městě sídlit samozřejmě v Bílém domě, ale podle lidí z jeho okolí bude často k vidění i ve svém manhattanském mrakodrapu Trump Tower a ve floridském letovisku Mar-a-Lago, které prezident v nedávném tweetu označil za „zimní Bílý dům“.

Trumpův mluvčí Sean Spicer ve čtvrtek novinářům řekl, že prezident se bude zdržovat i ve svém novém washingtonském hotelu, který zřídil v rekonstruované a pronajaté budově hlavní pošty nedaleko Bílého domu. Spicer řekl, že hotel je „symbolem vládnutí, kterého se Trump chce držet“.

Meteorologický úřad sliboval původně ve Washingtonu v pátek počasí bez deště, ale ve čtvrtek svou předpověď změnil. Správa hlavního metropolitního prostranství National Mall reagovala prohlášením, že přípustné jsou v případě deště jen skládací deštníky.

Obama se stěhuje z Bílého domu

Odcházející americký prezident Barack Obama se mezitím loučí s Bílým domem, v němž jako hlava státu bydlel osm let. Oficiální akce, projevy a tiskové konference má za sebou, ve čtvrtek má podle poradců volnější program, byť Bílý dům neopouští. Hlavou státu je do pátku 12:00 místního času (18:00 SEČ), kdy složí přísahu jeho nástupce Donald Trump.

První rodina USA balí a chystá se k odjezdu do nového bydliště v luxusní washingtonské čtvrti Kalorama. Čtvrteční Obamovo úřadování se omezilo na běžnou denní schůzku s poradci a na oběd s viceprezidentem Joe Bidenem.

Úplně posledním Obamovým státnickým činem je závěrečná série milostí a prominutí trestu, jakých v minulých týdnech podle médií udělil stovky. Největší reakci vyvolalo zkrácení trestu pro Chelsea Manningovou, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks statisíce tajných armádních a diplomatických dokumentů. Mezi posledními omilostněnými jsou pachatelé nenásilných, většinou drogových deliktů.

V Bílém domě už ve čtvrtek zůstalo jen pár členů prezidentského týmu. Fotografie Obamy a jeho rodiny pomalu mizí ze zdí chodeb západního křídla, kde jsou kanceláře prezidenta a jeho poradců. Mnoho z nich je prázdných, zbylí úředníci Obamova štábu odvážejí krabice s dokumenty, odevzdávají úřední mobily a loučí se s personálem.

Navzdory porážce demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové svou poslední tiskovou konferenci Obama ve středu zakončil optimisticky. „Je pravda, že za zavřenými dveřmi nadávám víc než na veřejnosti,“ zněla závěrečná prezidentova slova. „Občas jsem naštvaný a znechucený jako kdokoli jiný. V duši ale cítím, že budeme OK. Musíme jen o to bojovat, musíme pro to pracovat a nepokládat to za samozřejmost,“ řekl novinářům.