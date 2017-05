Jak to klape Donaldovi a Melanii? Napoví nenápadné gesto, které zaujalo svět

Trump, jehož od letadla doprovází izraelský premiér Benjamin Netanjahu, patrně chtěl, aby s ním jeho žena srovnala krok, a podal jí ruku. Melania jej však přes ruku nepatrně pleskla a dál pokračovala v cestě z letiště půl kroku za oběma státníky. Nenápadné, avšak důrazné gesto zachytily kamery novinářů.



Není to přitom poprvé, první dáma dala svému muži veřejně najevo nevoli. V den Trumpovy lednové inaugurace si média všimla zvláštní mimiky Melanie v momentu, kdy se od ní její manžel odvrátil.



Během inauguračního večera zaměřili novináři na pár pozornost při prvním prezidentském tanci, v němž si Trumpovi od sebe drželi mírný odstup.



Alespoň ve srovnání s předchozím prezidentským párem během inaugurace v roce 2009.

Trump v Izraeli

Prezident Donald Trump je na návštěvě Izraele do úterý. V pondělí vyzval k oživení mírového procesu mezi Izraelem a Palestinci. Prohlášení podle listu The Jerusalem Post učinil po večerním příjezdu do rezidence izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který řekl, že v této věci vidí jistý příslib v ochotě arabských států.

Trump rovněž prohlásil, že v mírovém úsilí se objevily nové reálné možnosti, které dosud neexistovaly. Americký prezident již dříve během dne prohlásil, že Izrael a jeho arabské sousedy spojuje íránská hrozba.

Netanjahu Trumpovi řekl, že se těší na jejich vzájemnou spolupráci ve snaze dosáhnout míru a že vidí možnosti pokroku v ochotě ostatních arabských států. „Mohou pomoci s podmínkami historického míru,“ dodal na adresu arabských zemí.

Trump večer zavítal na Netanjahuovu jeruzalémskou rezidenci, protože tam pro něj izraelský premiér uspořádal soukromou večeři.