Trump telefonicky hovořil s čínským prezidentem. Chtějí jaderné odzbrojení KLDR

PEKING Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu hovořil s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem o nejnovější krizi kolem KLDR. Podle čínské státní televize Si Ťin-pching Trumpovi řekl, že je v zájmu USA i Číny dosáhnout jaderného odzbrojení KLDR a udržet mír poloostrově. Na ostrově Guam se zatím rozšiřují mezi obyvatelstvem letáky s návodem na ochranu v případě raketového útoku.

„Relevantní strany musejí být v současnosti zdrženlivé a vyhnout se slovům a akcím, které by zhoršily napětí na Korejském poloostrově,“ citovala čínská televize prezidenta Si Ťin-pchinga. Trumpovi také řekl, že k řešení jaderného problému se musí dojít politicky prostřednictvím rozhovorů.



Rakety ‚dopadnou za 1065 sekund‘. KLDR chce do týdne připravit plán útoku na Guam

Čína je podle prezidenta ochotna pokračovat v dialogu s USA na základě vzájemného respektu, aby bylo dosaženo vhodného řešení. Trump podle čínské televize řekl, že chápe roli, jakou Peking v severokorejském jaderném problému hraje.

Trump tento týden nebývale vyostřil spor s KLDR kolem jejího jaderného programu, když v úterý prohlásil, že „Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“. Na to Pchjongjang reagoval oznámením, že „pečlivě zkoumá“ možnost raketového útoku na americký tichomořský ostrov Guam, kde mají USA leteckou a námořní základnu.

Ochrana před raketami

Mezitím už orgány civilní obrany amerického ostrova Guam rozšiřují mezi obyvatelstvem letáky s návodem na ochranu v případě raketového útoku. Oznámila to v sobotu agentura AP. Krok je reakcí na zostřenou konfrontaci mezi Washingtonem a Pchjongjangem, který prý „pečlivě zvažuje“ možnost raketového útoku na Guam.



Obyvatelé Guamu, kde mají Spojené státy námořní a leteckou základnu, se mají v případě útoku rychle uchýlit do betonového úkrytu, pokud možno podzemního. Mají tam zůstat do doby, než dostanou jiný pokyn. Měli by zachovat klid, předem si mohou připravit „pohotovostní balíček“.



„Nedívejte se do záblesku ani výbuchu, může vás oslepit. Zůstaňte ležet a přikryjte si hlavu,“ uvádí se v letáku nazvaném „příprava na bezprostřední raketovou hrozbu“. Leták rovněž poskytuje radu, jak se zbavit radioaktivního spadu. „Je-li to možné, osprchujte se ve velkém množství vody a mýdla, abyste odstranili radioaktivní zamoření,“ praví se v instrukcích.

„Nepoužívejte šampón, může vázat radioaktivitu.“ Prezident USA Donald Trump ujistil obyvatele Guamu, že jsou navzdory severokorejským hrozbám v bezpečí. „Jsme s vámi na tisíc procent,“ řekl v telefonickém rozhovoru s guamským guvernérem Eddiem Calvem, jehož záznam se objevil na facebooku. Na ostrově ani nebyl vyhlášen stav zvýšeného ohrožení.

Letáky podle AP na ostrově nevyvolaly paniku ani neklid. Někteří lidé se prý začali shánět po izolačních páskách, protože instrukce nabádají k utěsnění mezer u oken a dveří.