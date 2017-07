Trump v tweetu připomněl právo dát milost. Vyvolal tak spekulace k ruské kauze

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump v sobotní sérii rozhořčených komentářů k vývoji vyšetřování takzvané ruské kauzy, která se dotýká i jeho rodiny, napsal na Twitteru, že hlava Spojených států má pravomoc kohokoli omilostnit. To ještě více podpořilo spekulace, že Trump zvažuje milost pro svou rodinu, poradce a dokonce i pro sebe.

V noci na neděli nicméně prezidentův právní tým uvedl, že se touto možností vůbec nezabývá, napsala agentura AP.



While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS