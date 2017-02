Trump v tom není sám. Většina Evropanů souhlasí se zákazem vstupu muslimů

Muslimové (ilustrační foto) | foto: newstalk.ie

BRUSEL Většina Evropanů souhlasí se způsobem, jakým se americký prezident Donald Trump pokouší omezit vstup občanů vybraných muslimských zemí do USA. Vyplývá to z průzkumu analytického střediska Chatham House, který se dotázal více než 10 tisíc občanů z deseti zemí Evropské unie. Průzkum byl proveden předtím, než Trump zveřejnil své nařízení o dočasném zákazu vstupu občanů sedmi muslimských zemí do USA.

Otázka průzkumu zněla, zda by se měla zastavit imigrace ze zemí s většinově muslimským obyvatelstvem. Zhruba 55 procent dotázaných přisvědčilo, 25 procent zůstalo neutrální a 20 procent lidí nesouhlasilo.

Nejvíce příznivců zastavení imigrace bylo v Polsku (71 procent), Rakousku (65 procent), Maďarsku a Belgii (64) a ve Francii (61). Kvůli Trumpově dekretu zrušily USA 60 tisíc víz. Převážně občanům muslimských zemí V dalších zemích bylo pro omezení migrace lidí méně - v Řecku 58 procent, v Německu 53, v Itálii 51, v Británii 47 a ve Španělsku 41 procent. Chatham House výsledek označil za udivující a vybízející k zamyšlení. „Ukazuje to, že odpor veřejnosti k další migraci z muslimských zemí není v žádné případě omezen na Trumpovy voliče v USA, ale že je širší,“ stojí v prohlášení Chatham House. Středisko poukázalo na to, že průzkum se konal v zemích, které jsou migrací zasaženy nejvíce nebo mají za sebou teroristické útoky. S omezením vstupu dalších uprchlíků souhlasí spíše starší lidé. Mezi občany ve věku 18 až 29 lety je pro omezení 44 procent lidí, mezi lidmi staršími než 60 let pak 63 procent. Dále k větším příznivcům zákazu patří muži a obyvatelé venkova na rozdíl od lidí z měst a žen. Rozdíly jsou také pokud jde o dosaženou výši vzdělání - pro zákaz bylo 59 procent lidí se středoškolským vzděláním, mezi lidmi s vyšším vzděláním nepřesáhl počet příznivců zákazu 50 procent. EUobserver také poukázal na dřívější průzkum, z nějž vyplývá, že 80 procent lidí přestalo důvěřovat politickým stranám i sdělovacím prostředkům a obracejí se k silným osobnostem, které neváhají porušit pravidla. Tento průzkum byl celosvětový a jeho výsledek byl zveřejněn v lednu. Vyplývá z něj, že lidé jsou ochotni raději podpořit strany nebo politiky, kteří slíbí radikální změnu. Mezi evropskými účastníky průzkumu byla také patrná ztráta důvěry v mezinárodní instituce. Ve Španělsku, Itálii a Německu pak lidé přestávají důvěřovat i bankám. Více než polovina Evropanů nemá důvěru v média, přičemž v Maďarsku tuto nedůvěru.