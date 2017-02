Trump vybírá náhradu za Flynna. Na bezpečnostního poradce má čtyři kandidáty

„Generál Keith Kellogg, kterého dlouho znám, je stále velmi ve hře o NSA - stejně jako tři další,“ konstatoval prezident v jednom z krátkých vzkazů, jimiž častuje své stoupence a novináře od nástupu do Bílého domu. V tweetu Trump odkazuje na zkratku obsazované funkce (National Security Advisor, poradce pro národní bezpečnost).



Trump původně nabídl uvolněnou funkci penzionovanému viceadmirálu Robertu Harwardovi, který ale vlivný post odmítl. Zčásti podle médií proto, že si chtěl do Bílého domu přivést svůj vlastní tým. Trump ale trval na tom, že Flynnova zástupkyně Kathleen McFarlandová, bývalá analytička televize Fox News, na svém místě zůstane. To se Harwardovi údajně nelíbilo. Podle činitele Bílého domu Harward zdůvodnil své odmítnutí rodinnými a finančními důvody.



Harward byl za vlády George Bushe mladšího členem Národní bezpečnostní rady (NSC) a byl v ní pověřen řízením národního protiteroristického střediska. Nyní působí ve výkonném vedení přední americké zbrojařské společnosti Lockheed Martin.

