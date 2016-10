Trump stupňuje své útoky na regulérnost voleb. Jsou podle něj absolutně zmanipulované

Kandidát na viceprezidenta Mike Pence přitom jen krátce předtím ujistil veřejnost, že oba politici výsledky hlasování přijmou.



„Volby jsou absolutně zmanipulované nečestnými a stranícími médii, která protlačují křiváckou Hillary (Clintonovou), ale také na mnoha volebních místech. Smutné,“ napsal Trump v sociální síti twitter. Republikánský kandidát, který dosud z údajného ovlivňování voleb vinil média, tak přímo zpochybnil americký volební systém.

The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary - but also at many polling places - SAD