Trump zahájil program ve Varšavě setkáním s polským prezidentem Dudou

Šéf polského státu ve čtvrtek před schůzkou s Trumpem vyzdvihl význam této návštěvy amerického prezidenta pro posílení pozice Polska v Evropské unii. „Je to druhá zahraniční cesta prezidenta Trumpa a začíná v Polsku. To ukazuje, že jsme zemí, na níž záleží, a posiluje to naši pozici v Evropské unii,“ prohlásil Duda v polském rozhlase.



Trump přiletěl do Polska už ve středu večer. Podle Bílého domu při plánovaném projevu a schůzce s představiteli zemí ležících nejblíže k Rusku dá ve Varšavě najevo oddanost USA Severoatlantické alianci. Chce tak uklidnit státy, jež v minulosti patřily do východního bloku kontrolovaného Sovětským svazem a které nyní znepokojuje agresivní politika Moskvy, jež se projevuje zejména v postupu vůči Ukrajině.

Polsko a Spojené státy podle amerického prezidenta Trumpa spolupracují s cílem vypořádat se s chováním Ruska, jež vyvolává destabilizaci.



Trump prý ve Varšavě řekne, že budoucnost Západu je v ohrožení

Donald Trump ve svém odpoledním projevu ve Varšavě řekne, že budoucnost Západu je v sázce, pokud bude národům a jejich občanům scházet odhodlání. Odsoudí „konstantní plíživou vládní byrokracii“ a vyzdvihne suverenitu národů. Vyplývá to podle tiskových agentur z úryvků proslovu, které Bílý dům zveřejnil v předstihu.

„Zkušenost Polska nám připomíná, že obrana Západu spočívá nejen v prostředcích, ale také ve vůli obyvatel k ní,“ řekne podle agentur Trump okolo 13:00 ve své řeči k obyvatelům na náměstí Krasińských. Zhruba o hodinu později odletí do Hamburku na summit skupiny velkých ekonomik G20.

Západ se podle Trumpa nestal významným „díky papírování a předpisům“, ale protože lidé mohli „uskutečňovat své sny“ a snažit se o dosažení svých cílů. „Musíme společně čelit silám, ať už vycházejí zevnitř nebo zvenčí, které se snaží tyto hodnoty ohrozit a vymazat vazby týkající se kultury, víry a tradice. Ty nás dělají tím, kým jsme,“ uvede šéf Bílého domu. Zásadní otázkou dneška podle něj je, zda má Západ vůli přežít.