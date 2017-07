Trump zastavil dodávky zbraní syrským povstalcům. Vyhoví tak Putinovi

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump nechal zastavit dodávky zbraní takzvaným umírněným povstalcům v Sýrii. Podle listu The Washington Post (WP) chce tímto způsobem zlepšit spolupráci s Ruskem v Sýrii. Zbraně oddílům, které jsou zapojeny do boje proti vládě syrského prezidenta Bašára Asada, několik let dodávala americká Ústřední zpravodajská služba (CIA), která také zajišťovala povstalcům výcvik.

Rusko jako spojenec Damašku považuje jakoukoli podporu sil bojujících proti Asadovi za poškozování svých zájmů v Sýrii.



Vyzbrojování umírněné opozice bylo jedním z hlavních bodů pomoci protiasadovských sil minulé americké administrativy. Prezident Barack Obama nechal program zahájit v roce 2013. Úspěšnost tohoto plánu ale zpochybňovala i část jeho stoupenců. Hovořilo se o nebezpečí, že se zbraně dostanou do rukou radikálů. CIA program pozastavila už letos v únoru, kdy vypukly na severu Sýrie boje mezi frakcemi syrské opozice.

Trump zrušením dodávek podle WP nejenom vyhoví ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, ale jeho krok je také přiznáním, že USA si uvědomují, že mají jenom omezené možnosti přispět k Asadovu sesazení.

Zástupkyně mluvčího Bílého domu Sarah Sandersová k ukončení programu řekla, že netuší, zda to bylo tématem dvojí Trumpovy schůzky s Putinem na summitu G20 v Hamburku. CIA zprávu washingtonského listu nechala bez komentáře. USA a Rusko po hamburském setkání oznámily, že se prezidenti dohodli, že podpoří další příměří v Sýrii, a to na jihozápadě. Právě tam působí mnoho oddílů, dosud podporovaných programem CIA.

WP napsal, že o zrušení programu Trump rozhodl po červnovém setkání s bezpečnostním poradcem Herbertem Raymondem McMasterem a ředitelem CIA Mikem Pompeem.