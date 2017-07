Trump zatím neuspěl. Republikáni v Senátu zrušení Obamacare v prvním pokusu neprosadili

WASHINGTON Republikáni v americkém Senátu prozatím zrušení zdravotní reformy někdejšího prezidenta Baracka Obamy neprosadili. Při hlasování úterý místního času (v noci na středu SELČ) se pro odvolání systému zvaného Obamacare vyslovilo 43 senátorů, potřeba jich bylo ale nejméně 60. Napsala to agentura Reuters s tím, že je to první z několika hlasování, které se tento týden v této věci očekávají.

Ve stočlenném Senátu mají republikáni 52 křesel, devět republikánských senátorů a také všichni demokraté hlasovali proti zrušení reformy.



V úterý Senát nejtěsnějším poměrem hlasů schválil zahájení formální debaty o zrušení Obamových změn, čímž otevřel možnost pro nahrazení současného systému pojištění. Prezident Donald Trump, který nahrazení reformy slíbil Američanům během loňských voleb, otevření debaty označil za „velký krok“.

Jak přesně nyní budou senátoři dále postupovat, není podle médií zcela jasné. Zdá se, že se soustředí na dvě možnosti. První je odvolání reformy a její nahrazení návrhem, který prozatím nemá podporu všech republikánských senátorů. Druhou cestou by mohlo být zrušení Obamacare s dvouletým odkladem, což by zákonodárcům poskytlo delší čas k vypracování náhrady.

Republikánští senátoři navíc zvažují, že připraví jakousi odlehčenou verzi svého návrhu, ze kterého v rámci hledání kompromisu vypustí kontroverzní části. Někteří republikáni původní návrh kritizují, neboť podle nich je náhrada příliš omezená a nejde dostatečně do hloubky, dalším se zase nelíbí příliš rozsáhlé škrty v sociálních programech.

BBC v komentáři poznamenala, že šéf republikánské senátní většiny Mitch McConnell by dokonce mohl stranický návrh zcela rozbít na několik dílů, o kterých by postupně nechal hlasovat. Tak by mohl dosáhnout zrušení některých částí Obamacare, které republikáni nejvíce kritizují.

Pokud se republikánům v Senátu podaří cokoli schválit, čeká je další kolo jednání se Sněmovnou reprezentantů, která rovněž musí vyslovit souhlas. V případě následné dohody o kompromisu a jejím schválení ve Sněmovně reprezentantů se návrh vrátí zpět do Senátu ke konečnému posouzení.