Trump znovu odmítl tvrzení o pokusu ruských hackerů ovlivnit americké volby

„Dokud ‚hackery‘ nepřistihnete při činu, je velmi obtížné určit, kdo to provedl. Proč to nevytáhli před volbami?“ napsal Trump. Hackerskému útoku se věnoval i v dalším vzkazu: „Dokážete si představit, že by volby dopadly opačně a MY bychom se pokusili zahrát ruskou kartou? Bylo by to považováno za konspirační teorii!“.



Údajné ruské pokusy ovlivnit americké volby jsou stále víc předmětem diskusí mezi poslanci obou stran v Kongresu. V pondělí se k nim připojil vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který se vyslovil pro spolupráci republikánků i demokratů při vyšetřování kauzy.

„Jakékoli narušení našich kybernetických systémů je pobuřující a osobně každý takový čin ostře odmítám,“ řekl na tiskové konferenci ve Washingtonu. „Prostě to nemůže být mezistranický problém,“ dodal senátor a zdůraznil, že „Rusové nejsou našimi přáteli“.

Detailně vyšetřit ruskou roli v útocích na servery amerických politických stran důrazně žádají zejména republikáni John McCain a Lindsey Graham. McConnel v pondělí oznámil, že tvrzení tajných služeb USA o ruské kybernetické diverzi prošetří zvláštní senátní zpravodajská komise.