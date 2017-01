Trump by mohl zrušit sankce proti Rusku i politiku jedné Číny

Nastupující prezident Donald Trump během první tiskové konference od zvolení... | foto: ČTK

NEW YORK Nastupující americký prezident Donald Trump zatím ponechá v platnosti současné sankce proti Rusku, později by je ale mohl zrušit, jestliže Moskva projeví dostatek vstřícnosti. V obsáhlém rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal Trump také uvedl, že se nebude cítit vázán politikou jedné Číny, kterou Spojené státy zatím dodržovaly.

Záležet bude na tom, jaký pokrok ze strany Pekingu uvidí v otázce obchodní a měnové politiky, dodal.

„Jestliže spolu vycházíte a jestliže by nám Rusko opravdu pomáhalo, proč by někdo nechával v platnosti sankce, když jiný dělá opravdu dobré věci?“ uvedl Trump v rozhovoru.

Protiruské sankce rozšířil na konci loňského roku prezident Barack Obama kvůli údajně ruským hackerským útokům na americké úřady a instituce. Západ uvalil na Rusko sankce v roce 2014 kvůli jeho počínání během krize na Ukrajině, která vyvrcholila tím, že Moskva anektovala autonomní poloostrov Krym, a ozbrojeným konfliktem na Donbasu mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Nový americký prezident by zrušení sankcí zvážil, jestliže Rusové Američanům pomohou v boji s teroristy a v dosažení dalších cílů důležitých pro Spojené státy. Jak Trump v této souvislosti dodal, je připraven setkat se po své inauguraci, která bude 20. ledna, se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. „Je mi jasné, že se budou chtít sejít a já s tím nemám problém,“ dodal. Trump zároveň prohlásil, že se nebude řídit politikou jedné Číny, dokud nezíská pocit, že Peking změnil svou měnovou politiku a obchodní praktiky. „Všechno je v jednání, včetně (politiky) jedné Číny,“ poznamenal Trump s odkazem na spor o nezávislost Tchaj-wanu, který Čína považuje za jednu ze svých provincií. Američtí prezidenti z Demokratické i Republikánské strany politiku jedné Číny zastávali od roku 1979, kdy Spojené státy přerušily oficiální diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. Trump již během předvolební kampaně slíbil, že přehodnotí pro USA nevýhodné obchodní dohody s jinými zeměmi a postaví se proti nekalým obchodním praktikám Číny. Pohrozil také, že uvalí na čínské zboží vysoká cla a potrestá Peking za manipulaci s kurzem čínské měny. Peking pobouřilo, když budoucí americký prezident na začátku prosince přijal telefonát od tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen, která mu gratulovala ke zvolení. Šlo o první takový kontakt od konce 70. let. Čínské ministerstvo zahraničí proti telefonátu protestovalo a vyzvalo Spojené státy, aby se držely politiky jedné Číny a s tchaj-wanskou otázkou zacházely kvůli riziku narušení čínsko-amerických vztahů obezřetně.