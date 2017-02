Válka Trumpa s médii se vyostřuje. Mlčíte o teroristických činech, obvinil je

„Radikální muslimští teroristé jsou odhodláni útočit na naší půdě, jako se tomu stalo 11. září, v Bostonu, Orlandu i San Bernardinu a po celé Evropě,“ řekl americký prezident vojákům na floridské letecké základně MacDill. „Děje se to všude po Evropě a dostalo se to do bodu, kdy to dokonce média nepokrývají a v mnoha případech to ani pokrývat nechtějí,“ dodal Trump.

Podle mluvčího Bílého domu Seana Spicera prezident svými slovy myslel, že se novináři více zabývají veřejnými protesty než teroristickými útoky nebo plány na jejich uskutečnění. „Protesty se zjevují zničehonic, ale provedené nebo zmařené útoky nedostávají nutně takový prostor,“ řekl Spicer.

Bílý dům následně vydal seznam 78 velkých útoků vykonaných příslušníky IS nebo alespoň organizací inspirovaných.

Kevin Liptak (Twitter) @Kevinliptakcnn Here's the list the White House sent of attacks they feel "did not receive adequate attention from Western media sources." https://t.co/lj8eOZQfnY odpovědětretweetoblíbit

Podle některých mediálních expertů je překvapivé, že Trump obvinil média z nedostatečného pokrytí teroristických činů vzhledem k tomu, že jim je často vyčítáno, že o nich píší příliš. „Naznačovat, že novináři mají nějaký důvod zamlčovat útoky příslušníků IS, je bizarní,“ reagoval pro britský server The Telegraph mediální specialista floridského Poynter Institutu Al Tompkins.

Není úplně zřejmé, jestli výtky amerického prezidenta mířily pouze na americká média, nebo i na evropská. V reakci na jeho tvrzení ale vydal britský server BBC obsáhlou zprávu, ve které popsal, do jakých detailů pokrýval každý případ teroristického útoku zmíněný Bílým domem.

Boj s médii před bezpečnostními silami

Je to podruhé v posledních několika týdnech, kdy se před příslušníky amerických bezpečnostních sil staly cílem prezidenta novináři a média. Podle amerického listu The New York Times jde o nezvyklý přístup, protože v podobném prostředí se hlavy státu vyjadřují především o strategických záležitostech a ne politických.

Pondělní Trumpovy komentáře připomněly jeho lednovou řeč na půdě Ústřední zpravodajské služby (CIA), kde obvinil média z toho, že si vymyslely příběh o jeho sporech s bezpečnostní komunitou. Obvinění přitom přišlo jen několik dní poté, co přístup této komunity přirovnal k nacistickému Německu.

Těsně po prezidentově inauguraci také Conwayová spolu s mluvčím Spicerem hovořili o „alternativních faktech“, kterými čelili zprávám o větší návštěvnosti Obamovy inaugurace oproti Trumpově odhadu.

New York Times také připomínají, že podobné teorie o ignoraci teroristických útoků ze strany médií jsou častým tématem na konspiračních či krajně pravicových webech, jako je například server Infowars.com.

Trump ve svém projevu slíbil, že učiní „historickou investici do ozbrojených sil“, aby USA mohly udržet mír. Prostředkem k tomu má podle něj být porážka IS. Na boj s džihádisty a prevence jejich útoků na americké půdě má proto vynaložit Trumpova administrativa vše, co bude potřeba.