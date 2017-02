Trumpovi lidé byli během kampaně v kontaktu s ruskými agenty

Americký prezident Donald Trump. | foto: Reuters

WASHINGTON Členové volebního týmu Donalda Trumpa byli během loňské prezidentské kampaně opakovaně v kontaktu s představiteli ruských tajných služeb a ruské vlády. Podle středeční zprávy amerického listu The New York Times (NYT) to vyplývá z nahrávek telefonních hovorů, o kterých ho informovali čtyři současní i bývalí vysoce postavení představitelé Spojených států.

Podle NYT se Rusové spojili mimo jiné s Paulem Manafortem, volebním manažerem Trumpovy kampaně, který loni v srpnu na svou funkci rezignoval kvůli obviněním, že pobíral peníze od bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

Manafort, který se věnuje politickému poradenství a v tomto oboru také působil v letech 2007 až 2012 na Ukrajině, odmítl, že by vědomě s představiteli ruských tajných služeb hovořil. „Je to absurdní,“ řekl v reakci na zprávu amerického listu. Trump přitvrzuje vůči Rusku? ‚Prezident očekává, že vrátí Krym Ukrajině‘ Zdroje NYT žádná další konkrétní jména neuvedly. Jednalo se podle nich ale nejen o členy Trumpova volebního štábu, ale i další osoby z okolí současného amerického prezidenta. Americké tajné služby a vyšetřovatelé odhalili kontakty členů Trumpovy kampaně s Rusy zhruba ve stejné době, kdy narazily na důkazy o snaze Moskvy ovlivnit výsledek amerických prezidentských voleb hackerskými útoky, uvedl NYT. Podle zdrojů listu se ale nenašly žádné důkazy, že by Trumpův volební štáb s Rusy jakkoli spolupracoval na kybernetických útocích nebo se jejich pomocí jiným nekalým způsobem pokoušel ovlivnit volby v Trumpův prospěch. Bílý dům se zatím ke zprávě amerického listu nevyjádřil.