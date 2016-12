Trumpovo ministerstvo vnitra povede kongresman Zinke. Patřil k elitní jednotce SEAL

NEW YORK Nově zvolený americký prezident Donald Trump nominoval do funkce ministra vnitra Ryana Zinkeho, člena Sněmovny reprezentantů za stát Montana, který v kampani patřil k jeho prvním podporovatelům. V New Yorku to ve čtvrtek oznámil prezidentův štáb. Ministerstvo vnitra není v USA silovým úřadem, plní především správní úkoly.

Pětapadesátiletý politik byl téměř dvacet let příslušníkem speciálního elitního komanda amerického námořnictva SEAL, které provádí cílené zásahy proti teroristům a operace na cizím území. Dosud média spekulovala, že post připadne Zinkeově kolegyni ze Sněmovny reprezentantů Cathy McMorrisové Rodgersové.

Na rozdíl od většiny ostatních států není ministerstvo vnitra USA silovým resortem, tato role připadá ministerstvu pro vnitřní bezpečnost. Ministerstvo vnitra má na starosti správu státních pozemků a přírodních zdrojů, dohlíží například na národní parky. Jeho součástí je i Geologická služba Spojených států (USGS), která mimo jiné monitoruje pohyby zemské kůry. Zinke, který se už dávno před volbami o post v budoucí Trumpově vládě ucházel, podle médií bude v nové funkci prosazovat využívání fosilních paliv. Nezavrhuje ale ani obnovitelné energetické zdroje. Je přesvědčeným zastáncem americké energetické nezávislosti.