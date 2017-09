Trumpovy hotely žádají o výjimky najímat cizince. Američané v nich nechtějí pracovat

MIAMI/PRAHA Amerika na prvním místě. To byl jeden ze sloganů Donalda Trumpa po zvolení prezidentem. Podle dat z ministerstva práce však miamský rezort nesoucí Trumpovo jméno žádá o povolení najmout více cizinců. Za poslední dva roky takto Trumpovy hotely najaly téměř 400 zaměstnanců. Podle majitelů totiž práci, kterou nabízí, nikdo z Američanů nechce.

Mezinárodní rezort Trump International na floridské pláži Sunny Isles nedaleko Miami obsahuje hotel, kasino i soukromou pláž. Jeho provozovatelé však mají problém najít Američany, kteří by si přáli v něm pracovat. Požádali tak místní vládu o povolení k najmutí více cizinců jako dočasnou výpomoc na pozici hospodyně. Vyplývá to ze záznamů ministerstva práce, uvedl server BuzzFeed.



Ačkoliv rezort nese prezidentovo jméno, patří společnosti International Resorts Management. Ta požádala o povolení najmout deset zahraničních hospodyň. Bez povolení totiž nemohou přijmout žádného cizince, protože by nedostal pracovní vízum typu H-2.

Hotelový komplex nedaleko Miami však není jediným rezortem s Trumpovým jménem, které za poslední dva roky požádaly o rozšíření kapacit pro cizince. Od června 2015, kdy Donald Trump oznámil svou kandidaturu požádaly Trumpem vlastněné i jeho jméno nesoucí podniky o výjimky pro 380 zahraničních pracovníků.

V červnu se tak stalo i v soukromém klubu Mar-A-Lago, který prezident nazývá Zimní Bílý dům. Podle záznamů ministerstva práce provozovatelé Trumpova rezortu požádali o povolení najmout 70 cizinců do pozic kuchařů, číšníků a hospodyň.

Donald Trump již v minulosti prohlašoval, že je téměř nemožné najít Američany, kteří by chtěli takovou práci dělat. „Pomoc najít nemůžete,“ uvedl v rozhovoru pro MSNBC v roce 2015, když se ho novináři ptali na tento problém.

Otázkou zůstává, zda je důvodem nízký plat, který činí 10,64 dolarů za hodinu (cca 230 korun – pozn. red.), nebo zda je to kvůli jménu Trump na hotelové fasádě.



Ministerstvo smí udělit jen 66-80 tisíc pracovních víz typu H-2 ročně. Aby američtí zaměstnavatelé mohli najmout cizince, musí nejprve prokázat, že se pokusili na dané místo najít Američany. Ministerstvo poté může povolit majiteli podniku, aby se pokusil najmout zahraniční pracovníky a těm následně udělí vízum.

Amerika na posledním místě

Prezident Trump byl již v minulosti kritizován za to, že jeho hotely a rezorty nectí politiku „America First“ - Amerika na prvním místě. V únoru letošního roku jeden z reportérů Daily Mirror navštívil nově otevřený Trump hotel ve Washingtonu. Na pokoji našel povlečení z Itálie, televizi z Mexika, nebo župany a koupací čepice z Číny. Jediné produkty s americkým původem byly chipsy a čokoládový dortík.

Podobně byla kritizována i dcera prezidenta Ivanka Trump za to, že pro svou módní značku nechávala vyrábět v Číně kabelky, obuv, či oblečení. Letos v březnu ani ne dva měsíce po inauguraci prezidenta Trumpa do funkce bylo do USA dovezeno na 53 tun oblečení.