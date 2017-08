Trumpovy příznivce Bannon naverboval skrz World of Warcraft, odhaluje kniha. Teď se vrací

WASHINGTON/PRAHA Kniha reportéra Bloomergu Joshuy Greena nabízí nový pohled na Steva Bannona, jednu z nejdiskutovanějších postav kolem Donalda Trumpa. Předtím, než se Bannon ujal otěží prezidentovi volební kampaně a mezi lednem a srpnem následně i klíčové pozice hlavního stratéga Bílého domu, svou pověstnou "armádu" našel pozoruhodným způsobem.

Finanční stabilitu Bannon získal svým dlouholetým působením v Goldman Sachs, wallstreetském bankovním gigantu, jeho cestu od bankovního magnáta k šéfování kontroverzního zpravodajského serveru mapuje Greenova kniha Devil’s Bargain (Úmluva s ďáblem).

V roce 2005 Bannon od Goldman Sachse a dalších investorů získal 60 milionů dolarů (133 milionů korun) pro hongkongskou firmu Internet Gaming Entertainment. Firma vlastní on-line hry nevyráběla – namísto toho v Číně najímala levnou pracovní sílu, aby hrála populární multiplayerovou hru World of Warcraft.



Obchody s hráči World of Warcraft

Číňané, které Bannon najal, měli jednoduchý úkol: ve World of Warcraft si plněním úkolů a misí vydělali virtuální zlaté mince, které následně ve hře vyměnili za obdobně virtuální předměty jako zbraně, štíty či léky. Ty poté firma prodávala tehdejším 10 milionům hráčům za reálnou měnu.

Řadě hráčů se představa jednoduše zaplatit za předměty, pro které by se ve hře musela „dřít“ několik hodin, velice zamlouvala. Bannon a jeho kolegové ale nepočítali s odporem druhé skupiny hráčů: ti byli razantně proti. Považovali to za podvádění a na svá fóra publikovali příspěvky, které autor knihy nazval „anti-čínským vztekem“.

Vlastníci World of Warcraft nakonec účty najatých čínských „farmářů zlata“ zakázali a Internet Gaming Entertainment se stali terčem žaloby jednoho z hráčů, který tvrdil, že „výrazně poškozují“ jeho požitek z World of Warcraft.

Fascinace ‚monstrózní‘ sílou hráčské komunity

Z byznysové stránky firma sice selhala, Bannon ale díky ní objevil něco lepšího. Učarovala mu totiž dynamika hráčské komunity. „Tihle muži, tihle nezakořenění bílí muži, měli monstrózní sílu. Bylo to před Redditem, ale šlo o stejné chlapy,“ popsal podle Greena hráče Bannon.

Reddit je součástí on-line diskuzních fór, které jsou považované za hlavní organizační platformy příznivců krajní pravice, kteří odmítají mainstreamový konzervatismus.

Green píše, že čas, který Bannon strávil s firmou Internet Gaming Entertainment, byl čas, který mu „představil skrytý svět, co se mu zavrtal hluboko do duše, a poskytl mu určitý konceptuální rámec, ze kterého později čerpal, když si budoval publikum pro Breitbart News, a následně pomohl naverbovat armády internetových trolů a aktivistů, která rozdrtila tradiční politiky a pomohla k vzestupu Donalda Trumpa.“

Mobilizace armády

Když v roce 2012 Bannon převzal otěže zpravodajského serveru Breitbart News poté, co zemřel jeho zakladatel Andrew Breitbart, lekce ze světa World of Warcraft měl stále v paměti. Rekrutoval posilu, která mu měla pomoci v aktivaci internetové komunity - svět technologie pro Breitbart začal pokrývat Milo Yiannopoulos. Yiannopoulos je původem britský novinář, který se hlásí k ultrapravici. Předtím, než ho objevil Bannon, o technologii psal pro vlastní internetový magazín, The Kernel.

„Uvědomil jsem si, že Milo se s těmi dětmi dokáže spojit okamžitě,“ řekl prý Bannon Greenovi. „Měl it-faktor,“ popsal ho Bannon, prý podobně jako zakladatel Breitbartu. „Ale narozdíl od Andrewa, který měl velice silný morální kompas, to byl amorální nihilista.“

Yiannopoulos do Breitbartu psal zejména o Gamergate, dlouholetém sporu, který pálil hráčskou komunitu a vrcholu dosáhl v roce 2014. Gamergate se točil kolem progresivních ideologií a jejich místa ve hrách. Kritici feministických interpretací herního prostředí se na platformách jako 4chan, Twitter a Reddit zorganizovali a vedli kampaně proti řadě ženských herních vývojářek. Yiannopoulos se ve svých textech stavil proti feminismu a díky tomu si získal věrnou přízeň armády, která Bannonovi učarovala již v roce 2005.

„Můžeš aktivovat tu armádu,“ vysvětlil Bannon. „Přijdou k tobě skrz Gamergate či cokoli a poté se je přitáhneš k politice a Trumpovi.“

Zpět do války

Bannon s pátkem skončil v pozici hlavního stratéga Bílého domu, prezidentova nejbližšího poradce. Stalo se tak po měsících kritiky na to, jaký vliv může Bannon mít na prezidentova rozhodnutí. Vyústění se tento spor dočkal s krvavými protesty v Charlottesvillu - řada Trumpových kritiků Bannona viní za prezidentova podpůrná slova na adresu shromáždění neonacistů, rasistů a členů Ku Klux Klanu.

„Opouštím Bílým dům a jdu do války za Trumpa proti jeho oponentům - v Kongresu, v médiích a v korporátní Americe,“ sám Bannon vysvětlil svůj odchod několik hodin poté, co ho oznámila mluvčí Bílého domu. Bannon se vrátil do čela serveru Breitbart News a o víkendu se začaly šířit první zprávy o tom, že si chce založit vlastní konzervativní televizní stanici, která má být „napravo“ od Fox News.