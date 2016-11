Ministrem obchodu se stal devětasedmdesátiletý investor Wilbur Ross, jehož jmění odhadl časopis Forbes na 2,9 miliardy dolarů (73,7 miliardy Kč). Ministryní dopravy byla jmenována Elaine Chaová (63), bývalá ministryně práce ve vládě George W. Bushe. Chaová ani Trumpův štáb to ale zatím oficiálně nekomentovaly. Manželem Chaové je vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell.

Třiapadesátiletý Mnuchin, který byl během Trumpovy kampaně šéfem financí, bude podle Reuters prvním finančníkem se zkušeností z Wall Street v čele ministerstva od dob prezidenta George Bushe mladšího. V rámci své kampaně přitom Trump kritizoval vliv velkých bank.

V Goldman Sachs strávil Mnuchin 17 let, stal se partnerem. Odešel v roce 2002, kdy založil vlastní společnost a investoval do filmů, mezi nimiž byly hity jako Avatar nebo Šílený Max: Zběsilá cesta. Podle filmové databáze IMDB si sám dokonce zahrál ve snímku Rules Don’t Apply, který natočil Warren Beatty a který teprve přijde do kin.

Mnuchin bude hrát důležitou roli při utváření Trumpovy daňové politiky a plánů v oblasti investic do infrastruktury. Povede také agenturu, jejímž úkolem je zavádění mezinárodních hospodářských sankcí. Mezi jeho úkoly tak bude patřit také přehodnocení dohody o zrušení některých sankcí vůči Íránu. Trump také slíbil, že v rámci svých prvních kroků v úřadu nařídí ministerstvu financí, aby označilo Čínu za měnového manipulátora. Čína je přitom jedním z největších zahraničních držitelů amerického dluhu.

Agentura Bloomberg uvedla, že je známo málo o názorech Mnuchina na úrokové sazby, fiskální politiku, či zda podporuje silný dolar, jako jeho předchůdce. Vzhledem k jeho kořenům v Goldman Sachs a jeho jednání v době finanční krize by mohl při svém slyšení v Senátu, který musí jeho jmenování schválit, čelit ostrým dotazům.

Jako ministr financí zřejmě bude muset Mnuchit také zvýšit vládní dluh, protože bude potřeba financovat Trumpovy plány. Podle analytiků také zřejmě poroste deficit státního rozpočtu, pokud bude Trump plnit své předvolební sliby a bude stavět zeď na americko-mexické hranici, bude snižovat daně a vydá za infrastrukturní projekty jeden bilion dolarů.

Bloomberg rovněž upozornil, že Mnuchinova rodina vydělala 3,2 miliony dolarů na obchodech s odsouzeným podvodníkem Bernardem Madoffem. Tyto peníze nebyly vráceny obětem podvodů, protože byly vybrané z Madoffova účtu ještě před odhalením jeho podvodů. Mnuchin také vydělal na krachu trhu s bydlením v roce 2008, kdy on a skupina investorů koupili zkrachovalou kalifornskou hypoteční banku, kterou po rekapitalizaci a přejmenování prodali za více než dvojnásobek kupní ceny.

Ross, který se stal ministrem obchodu, je známým investorem do problémových odvětví. Právě on pomohl formovat názory z Trupovy kampaně ohledně obchodní politiky, podle kterých severoamerická dohoda o volném obchodu s Kanadou a Mexikem a vstup Číny do Světové obchodní organizace způsobily masivní ztráty pracovních míst v továrnách v USA.

Chaová má za sebou již zkušenosti z vlády. Byla první ženou asijsko-amerického původu v americkém kabinetu. Jejím manželem je vůdce republikánské většiny v americkém Senátu Mitch McConnell. Na ministerstvu dopravy se nejspíš zaměří na zvýšení bezpečnosti v dopravě. Bude zřejmě muset rozhodovat také o tom, zda budou moci být bezpilotní letadla, tak zvané drony, nasazeny do amerického vzdušného prostoru či o nasazení samořídících aut či jiných technologií do provozu na silnicích.