Ministrem obchodu se podle stanice NBC News stane devětasedmdesátiletý investor Wilbur Ross, jehož jmění odhadl časopis Forbes na 2,9 miliardy dolarů (73,7 miliardy Kč).



Třiapadesátiletý Mnuchim, který byl během Trumpovy kampaně šéfem financí, bude podle Reuters prvním finančníkem se zkušeností z Wall Street v čele ministerstva od dob prezidenta George Bushe mladšího.

V Goldman Sachs strávil Mnuchin 17 let, stal se partnerem. Odešel v roce 2002, kdy založil vlastní společnost a investoval do filmů, mezi nimiž byly hity jako Avatar nebo Šílený Max: Zběsilá cesta. Podle filmové databáze IMDB si sám dokonce zahrál ve snímku Rules Don’t Apply, který natočil Warren Beatty a který teprve přijde do kin.