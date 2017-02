Válka USA s Čínou jako ‚praktická realita‘? Vojenští experti by vsadili na Ameriku

Možným ohniskem konfliktu dál zůstávají sporné ostrovy v Jihočínském a Východočínském moři. Ty si v různých obměnách kromě Číny nárokuje Japonsko, Vietnam, Filipíny, Malajsie a Tchaj-wan. Čína situaci vyostřila stavbou umělých ostrovů v Jihočínském moři a odmítnutím verdiktu mezinárodního arbitrážního soudu v Haagu, podle kterého patří některá sporná území Filipínám. Minulý rok se ale filipínský prezident Rodrigo Duterte paradoxně „rozešel“ se Spojenými státy a postavil se na stranu Číny.



Ucelený postoj má na druhou stranu současné vedení USA. Donald Trump proti Číně brojil prakticky po celou dobu kampaně, navrhl vyzbrojení asijských států nukleárními zbraněmi a také zpochybňuje politiku „jedné Číny“.

Nový americký ministr zahraničí Rex Tillerson označil působení Číny v Jihočínském moři za ilegální a navrhl námořní blokádu zmíněných ostrůvků - to by si mohla Čína vyložit jako vyhlášení války, napsal The Independent. Podobně nekompromisní byl i ministr obrany James „šílený pes“ Mattis, který počátkem února na návštěvě Japonska řekl, že na sporné ostrovy se může vztahovat Americko-japonská bezpečnostní smlouva.

Praktická realita? Jen v nejhorším případě

Čínská média si při této příležitosti všimla, že proti americké záruce nijak neprotestovali tchajwanští politici. Na serveru „hlásné trouby režimu“ Global Times se objevil článek, který vybízel tchajwanskou prezidentku Cai Yingwen, aby „nezapomněla, kým sama je“ (tedy Číňanka) a protestovala proti japonským nárokům. Kdo by sázel na to, že Číně bude krýt záda alespoň její „partner“ Rusko, ten by se asi zmýlil. Ruský velvyslanec v Číně Andrej Denisov řekl, že Rusko se do sporů nebude nijak plést. Současně ale vyzval ostatní státy, aby se do nich také nepletly, informovala čínská média.

Koncem ledna se také objevila zpráva, že Čína v reakci na Trumpovu rétoriku přesunula rakety Dongfeng-41 s jaderným potenciálem do provincie Heilongjiang, která leží nejblíže k území USA. Důvody přesunu ale nelze přesně stanovit. Britský The Independent také citoval „vysoce postaveného“ vojenského činitele, který prohlásil, že válka s Amerikou není „sloganem, ale stává se praktickou realitou“.



Nabízí se tedy čistě spekulativní otázka: Jak by taková válka vypadala? Čínskojazyčná verze BBC píše, že by to znamenalo „pohromu, jaká ještě nikdy nebyla“. Podle odborníků oslovených britskými médii by v tomto scénáři Čína prohrála, ale nebyla by sama.

Zatím jen spekulace

Podle profesora z University of Warwick Trevora McCriskena by konflikt mohl eskalovat ve třetí světovou válku a tudíž by se zvýšila i pravděpodobnost užití nukleárních zbraní. To by podle něj prakticky znamenalo „konec života tak, jak ho známe“.



Podle vojenského experta Petera Robertse by americká armáda ztratila tisíce vojáků, ale Čína by byla zcela poražena. Amerika má stále navrch v technologické vyspělosti a svoji armádu pravidelně využívá pro boj, což Čína nedělá. Boj amerických veteránů proti vojensky nezkušeným Číňanům by se tedy podle Robertse podobal boji „Achilea proti farmářům“.

Podobný výsledek odhaduje i profesor Kerry Brown z King’s College London. Konflikt by ale pravděpodobně přivodil globální recesi.

Víceméně všichni oslovení odborníci se ale shodují, že válka není nejpravděpodobnější možností. „Nesmí nás překvapit, pokud se tato slovní přestřelka ještě zhorší,“ upozorňuje ale Brown. „Nejlepší možný výsledek je, že obě strany dojdou ke kompromisu - Čína se bude chovat zodpovědněji, skončí se svým adventurismem a USA ji přenechá více prostoru,“ dodává.