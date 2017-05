Trumpův zeť a poradce Kushner chtěl prý vytvořit tajný komunikační kanál s Kremlem

Velvyslanec Kisljak podle deníku The Washington Post řekl svým nadřízeným, že Kushner navrhl k diskusím využívat ruské diplomatické prostory ve Spojených státech. Očividně tím chtěl plánovaný komunikační kanál uchránit před možným sledováním.



Americká média již v pátek uvedla, že se o Kushnera zajímá Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v rámci objasňování údajného ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb. Prý to ale neznamená, že by manžel Ivanky Trumpové byl podezřelý ze spáchání nějakého deliktu či zločinu. Kushnerova právnička Jamie Gorelicková uvedla v prohlášení, že její klient je ochoten spolupracovat při vyšetřování.

Návrh na vytvoření tajného komunikačního kanálu byl podle listu The Washington Post přednesen 1. nebo 2. prosince na schůzce Kushnera s Kisljakem v Trumpově newyorském sídle. Sdělili to američtí představitelé, kteří byli obeznámeni s tajnými zprávami týkajícími se odposlechnuté komunikace Rusů.

Schůzky se účastnil také Trumpův bývalý poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn, který byl 24 dnů po nástupu do úřadu zbaven funkce kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž lhal viceprezidentovi Miku Penceovi ohledně svých schůzek s ruským velvyslancem.

Deník The Washington Post napsal, že velvyslanec Kisljak byl Kushnerovým návrhem na zřízení tajného komunikačního kanálu překvapen a předal tuto informaci Kremlu. List neupřesnil, co se s Kushnerovým nápadem stalo dál.

Bílý dům zprávu listu The Washington Post bezprostředně nekomentoval. Vliv Ruska na americké prezidentské volby vyšetřují čtyři kongresové výbory, jakož i FBI. Trump popírá jakékoliv spojení s Moskvou a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice.

Senátní výbor žádá po Trumpově štábu dokumenty z kampaně

Výbor Senátu pro zpravodajské služby, který vyšetřuje údajné vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2016, vyzval volební štáb Donalda Trumpa, aby mu předal veškeré dokumenty vztahující se k Rusku z volební kampaně. Informoval o tom v sobotu list The Washington Post.

Senátní výbor poslal podle zdrojů deníku minulý týden Trumpovu volebnímu štábu dopis, v němž požaduje veškeré dokumenty, e-maily a záznamy telefonických hovorů vztahující se k Rusku za období od zahájení kampaně v červnu 2015. Kontaktováni byli také bývalí členové Trumpovy kampaně, kteří byli vyzváni ke spolupráci.

Je to poprvé, co se Trumpova kampaň stala přímo subjektem vyšetřovaným Výborem Senátu pro zpravodajské služby v souvislosti s údajným vměšováním Ruska do prezidentských voleb v USA, napsal list The Washington Post. V uplynulých měsících se senátní vyšetřovatelé obrátili na některé členy Trumpovy kampaně, nikoli ale na volební štáb jako takový.

Trumpův volební štáb vede nyní bývalý zástupce manažera kampaně Michael Glassner a John Pence, synovec viceprezidenta Mikea Pence. Glassner ani mluvčí Bílého domu se k požadavku senátního výboru zatím nevyjádřili.