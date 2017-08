Fanoušci festivalu Trutnoff se letos přece jen sešli a kulaté výročí oslavili

Paradoxně bez zakladatele a hlavního organizátora trutnovského festivalu Martina Věcheta, který v té době pobýval na dovolené na Balkáně, se o uplynulém víkendu sešli v areálu Na Bojišti, klasickém dějišti nejstarší české rockové přehlídky, ti nejskalnější fanoušci.

Festival Trutnoff si letos měl připomenout 33. a 30. výročí prvních dvou pokusů o jeho pořádání, jež oba rozehnala tehdejší komunistická policie a svolavatelům i kapelám, které na nich měly vystoupit, řádně osladila život. Ve spoluorganizování těchto prvních neuskutečněných festivalů se spolu s Věchetem angažovali i tehdejší přední disidenti Václav Havel a František „Čuňas“ Stárek.

A právě posledně jmenovaný byl jedním z těch, kteří se o uplynulém víkendu sešli v trutnovském areálu Na Bojišti, aby si obě výročí připomněli v termínu, který byl v předchozích letech každoročně vymezen právě pro pořádání festivalu, v poslední době přejmenovaného na Trutnoff.

Festival Trutnoff se „ve velkém“ letos neměl konat, Věchet se svými kolegy zamýšleli uspořádat menší setkání v obci Mladé Buky nedaleko Hrádečku, kde míval chalupu Václav Havel. Po neshodách s místní samosprávou se ale ani tento „zmenšený Trutnoff“ nekonal a Martin Věchet tedy vyhlásil v pořádání své akce roční pauzu a odjel se rekreovat.

„Několik lidí mi krátce předtím telefonovalo, že chtějí přijet na louky nad Hrádečkem nebo na Bojiště připomenout si letošní 30. a 33. festivalové setkání. Nejednalo se o něco velkého. Vše bylo spontánní a nezávislé na nás. Bylo to milé a všechny tyto aktivity jsme podpořili,“ řekl Věchet portálu Lidovky.cz.

Různá setkání se podle něj uskutečnila i na jiných místech Česka. Připomínku například v Praze uspořádali i příznivci hnutí Hare Krišna, kteří mají na festivalu pravidelně svůj areál. „Byli jsme se všemi ve spojení bohužel jen na dálku, od začátku prázdnin jsem na cestách,“ uvedl Věchet a dodal, že nejužší pořadatelský tým na Bojišti reprezentoval František „Čuňas“ Stárek a jedna z hlavních organizátorek festivalu Marta „Indiánka“ Věchetová.

Lidé se na akci domluvili prostřednictvím sociálních sítí. „Přijeli z různých koutů země. Kromě Trutnova také z Pardubic, Hradce Králové, Prahy, Stříbra a z jižní Moravy. Bubnovalo se na zahánění zlých duchů a zášti, hrálo se na kytary, hořel oheň, pilo se víno a mluvilo o věcech budoucích. Bylo to prý milé a velmi osobní, lidé na sebe měli více času než při běžném festivalu,“ říká Věchet.

Ve vzduchu nyní visí otázka, co s festivalem Trutnoff bude dál. „Po zveřejnění roční pauzy a důvodů, které k ní vedly, nám začalo psát a telefonovat hodně lidi. Během pár dnů jsme dostali několik podpůrných dopisů a nabidek z různých mist z celé republiky. Od lidí i institucí, abychom festival přestěhovali k nim. Sešlo se jich patnáct. Někde jsme se už byli i podívat a některá místa jsou velmi zajímavá,“ pochvaluje si Věchet.

Mezi místy, na kterých by se teoreticky mohl Věchetem pořádaný festival konat, ať už by si udržel jméno Trutnoff nebo zvolil jiný, je podle něj například Pardubicko, okolí Hradce Králové či Jaroměře, pražský region, Jičínsko, ale i severní a jižni Morava. „V tuto chvíli je však předčasné uvádět, co bude. Každopádně věříme, že všechno špatné je vždy k něčemu dobré,“ uzavírá Martin Věchet.