„Havel na kole nejezdil’. Trutnov chce po exprezidentovi pojmenovat ulici, hádají se, která to má být

Pojmenování ulice po Havlovi řeší dva roky. Zatím bez výsledku. Rozhodnout by se mohlo letos v prosinci. Názvoslovná komise města se shodla na tom, že současná ulice Revoluční podél řeky Úpy by nově mohla být nábřežím Václava Havla. Na názor komise dá i starosta Ivan Adamec (ODS) a dodává, že se o tom rozhodne na prosincovém jednání zastupitelstva.

„Shodli jsme se na nábřeží Václava Havla, což je důstojný prostor. V komisi jsme to řešili už před dvěma lety, tehdy připadalo v úvahu jiné místo, kde se konají festivaly, to nám ale nepřišlo dostatečně vhodné,“ říká předseda komise, historik, archivář a vysokoškolský učitel Vladimír Wolf.

Jenže s názorem města dlouhodobě nesouhlasí Martin Věchet, pořadatel festivalu Trutnoff, na který Havel jezdíval. První český prezident, kterému Věchet přezdívá náčelník, přijížděl do Trutnova hlavně za totality. Ostatně známá osada Hrádeček, kde měl dramatik chalupu, na kterou se často uchyloval a kde zemřel, je nedaleko odtud. A trutnovský pivovar je spojen s jednou z jeho nejznámějších her – Audiencí. Věchet prosazuje, aby se po Havlovi jmenovala jiná ulice – Horská.

Tam, kde vznikla Audience

Vydlážděná ulice, která vede z náměstí k pivovaru, je podle něj důstojným místem s dramatikem natolik spojeným, že právě ona by měla nést jeho jméno.

„Naše iniciativa vznikla už před dvěma lety. Přišli jsme s ulicí, která je jednou z hlavních ve městě, je tam pěší zóna a Havel tou ulicí chodil. Byla tam hlavní brána do pivovaru, kde se inspiroval k napsání Audience,“ řekl LN Věchet. Zároveň tvrdí, že město dramatika původně vůbec uctít nechtělo a současné plány radnice jsou výsledkem pouze jeho snahy.

Adamec ale říká něco jiného. „Chceme po panu prezidentovi pojmenovat ulici. O tom, která to bude, by ale měli rozhodnout odborníci a pak zastupitelstvo. Pojmenování ulice po Václavu Havlovi by nemělo být předmětem žádných půtek,“ říká starosta.

K tomu, proč nepojmenovat po Havlovi zrovna ulici navrženou Věchetem, má město i jiné důvody. „Marně vysvětluji, že základní ulicový systém je v našem městě dán už od konce 18. století. Ulice, jako je Horská, ale také například Kladská, Slezská nebo Pražská, jsou takzvaně směrové ulice, které se nemění. Každý, kdo do Trutnova přijede a je na Pražské, ví, že ta ulice vede na Prahu. Nepřijde nám vhodné tento systém měnit,“ vysvětluje historik a předseda komise Wolf. „Václav Havel si tady svoji ulici zaslouží, ostatně já jsem se s ním také velmi dobře znal. Nikdo tady neříká, aby v Trutnově nic takového nebylo,“ dodává.

A zatímco Věchet se zaštiťuje podporou Knihovny Václava Havla, komise svůj nápad na pojmenování nábřeží řešila s Nadací Václava a Dagmar Havlových Vize 97 a i oni mají podporu. Ředitel nadace Vangelis Zingopis potvrdil, že s městem jedná.

Na kole nejezdil

Věchetovi se záměr města pranic nelíbí, městem navrhovaná ulice podle něj není ničím zajímavá, je daleko od centra a jezdí po ní cyklisté a bruslaři. „Já tedy nevím, ale Václava Havla jsem nikdy na kole jet neviděl,“ říká. „Revoluční je nedůstojná, ale jestli to nakonec padne na ni, tak zaplať pánbůh za to,“ dodává smířlivěji.