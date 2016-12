Nehodu lodi nepřežilo skoro 900 migrantů. Tuniský kapitán dostal 18 let vězení

Přeplněná loď s uprchlíky ve vlnách Středozemního moře. | foto: Reuters

KATÁNIE Soud v italské Katánii poslal v úterý na 18 let do vězení tuniského kapitána lodi, který loni zavinil smrt téměř 900 uprchlíků ve Středozemním moři. Syřan, kterého přeživší označili za jeho pobočníka, dostal pět let. Infomovala o tom agentura ANSA.

Sedmadvacetiletý Tunisan Muhammad Alí Málik svou vinu popíral. Jeho obhájce tvrdil, že si cestu zaplatil jako ostatní uprchlíci. Málik soudu řekl, že znal členy posádky, kteří na rozdíl od něho byli odpovědni za řízení lodi, žádný z nich však nebyl mezi přeživšími. Soud však této verzi neuvěřil. Svou vinu nepřiznal ani Syřan Mahmúd Bichit, jehož soud na základě výpovědí svědků uznal za spoluviníka a vyměřil mu pětiletý trest. Oba byli odsouzeni za napomáhání ilegální migraci, Málik navíc za mnohonásobné zabití. Tragédii, která se stala loni v dubnu, přežilo pouze 28 lidí. Italskému námořnictvu se podařilo dostat z moře více než stovku utonulých, další těla se nenašla, kvůli čemuž je počet mrtvých stále předmětem dohadů. Podle prokuratury mělo ztroskotání řadu příčin, mimo jiné přetíženost plavidla či chybné Málikovy manévry, kvůli nimž narazilo do obchodní lodi King Jacob, která přijela na pomoc.