Tupé ostří? Legenda o mečí Guye Ritchieho neohromila diváky ani kritiku

Snímek Guye Ritchieho (Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k, Sherlock Holmes: Hra stínů) stál 175 milionů dolarů (bez marketingu, který je separátní finanční položka) a za dva týdny ve světových kinech vydělal jen 25 milionů. Za snímkem Král Artuš stojí giganti Warner Bros. a Village Roadshow Pictures, které ztráta určitě nepoloží, ačkoliv je překvapivá vzhledem k dobrému hereckému obsazení i věhlasu Guye Ritchieho jako režiséra akčních filmů.

Legenda o meči je variací na nejstarší a patrně nejznámější britskou legendu. Artušovi (Charlie Hunnam) jeho strýc Vortigern (Jude Law) sebere právo na trůn. Mladík je vykázán a uvržen do nelítostných ulice špinavých měst s prázdnýma rukama. Rád by se pomstil a vzal si, co je právem jeho, ale nemá na to prostředky. Pak ale vytáhne meč z kamene a situace se rázem obrátí.

Film strhali i zahraniční kritici. Na recenzním serveru Rotten Tomatoes má k pátku pouhých 22%. „Je to nepořádek, ve kterém je pár dobrých scén. Stále je to ale nepořádek,“ napsala o filmu Liz Braun, recenzentka deníku Toronto Sun. „Je tam několik výborných hereckých výkonů. Většina z nich od počítačem digitálně vytvořených zvířat,“ píše se v recenzi Los Angeles Times. Naopak na české ČSFD si snímek drží dobré hodnocení 80%.