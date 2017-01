Tvrdé tresty. Turecko chce kurdské předáky poslat do vězení na desítky let

Turecko zakročilo proti PKK, do ulic vyšlo tisíce Kurdů | foto: Reuters

ISTANBUL Turecká prokuratura v úterý požádala o uložení trestů vězení pro předáky prokurdské Lidově demokratické strany (HDP) ve výši mnoha desítek let. Pro spolupředsedu HDP Selahattina Demirtaşe žádá až 142 let a pro jeho kolegyni Figen Yüksekdagovou až 83 let. Oba jsou podezřelí z toho, že ve skutečnosti patří k zakázané separatistické Straně kurdských pracujících (PKK).

Policie zatkla Demirtaşe a Yüksekdagovou společně s desítkou dalších poslanců HDP loni v listopadu poté, co parlament odhlasoval odebrání jejich poslanecké imunity.

Erdogan chce zbavit stoupence PKK tureckého občanství. Označil je za teroristy V posledních měsících byla zatčena celá řada poslanců. Umožnil to nový zákon, který zbavil imunity čtvrtinu poslanců, většinou opozičních. Západní země zákon kritizují s tím, že ohrožuje parlamentní demokracii. Vláda ho však hájí jakou součást svého boje proti terorismu.